﻿Offene Haftbefehle: Urlaubsrückkehr endet am Flughafen Hannover

Hoch und weit: Im Lehrter Ortsteil Arpke fliegen die Tannenbäume

Erst waren sie die Hingucker in der Weihnachtzeit, kurze Zeit später sind sie in Lehrtes Ortsteil Arpke Gegenstand für eine Juxaktion. Der Verein Bierkultur bittet zum ersten Tannenbaumwerfen am Sonnabend, 7. Januar. Die Sieger in zwei Disziplinen haben den Weihnachtsbaum 2023 sicher.