﻿Zwei Verletzte in Hannover: Stadtbahn entgleist auf Stöckener Straße

In Hannover-Leinhausen ist am Dienstagnachmittag eine Stadtbahn entgleist, dabei wurden zwei Menschen verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Stöckener Straße. Wegen der aufwendigen Bergung gibt es bis in den Abend einen Schienenersatzverkehr auf den Linien 4 und 5.

