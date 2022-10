﻿Als Folge der Krisen: Zwei von drei Lose-Läden in Hannover müssen schließen

Zwei der drei Lose-Läden in Hannover müssen den Betrieb einstellen. Betroffen sind die Filialen in der List und in Linden. Auch die Zukunft des Ladens in der Südstadt ist ungewiss.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket