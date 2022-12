﻿Region legt beim Stadtradeln 2022 die zweitmeisten Kilometer zurück

Beim Stadtradeln 2022 wurde die Region Hannover für ihren zweiten Platz in Saarbrücken ausgezeichnet. Nur in der Bundeshauptstadt Berlin wurden mehr Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Hannover/Saarbrücken. Die Region Hannover wurde beim Stadtradeln 2022 für ihren 2. Platz in der Kategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Kilometern“ ausgezeichnet. Die Aktiven in und um Hannover legten 4.217.587 Kilometer zurück, mehr Kilometer hatte in diesem Jahr nur die Bundeshauptstadt Berlin auf dem Tacho. Die Verleihung fand in Saarbrücken statt.