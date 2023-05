﻿Über langen Zeitraum: Ersatzbusse bei Erixx zwischen Hannover und Bad Harzburg

Hannover. Auf der Strecke zwischen Hannover Hauptbahnhof und Bad Harzburg fahren bis auf Weiteres nur Busse statt Züge von Erixx. Nach Angaben des Unternehmens pendelt der Schienenersatzverkehr ab Montag, 15. Mai, bis einschließlich Dienstag, 31. Oktober. Immerhin: Das gilt lediglich für drei Verbindungen des RE10 – und auch nicht in Stoßzeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Grund ist nicht etwa eine Baustelle, sondern die Tatsache, dass einzelne Stellwerke der DB Netz AG aufgrund von Personalmangel nicht mehr durchgängig besetzt werden können, wie Erixx mitteilt: „Daraus resultieren die Verbindungsausfälle in den Tagesrandlagen.“ Wichtig: Die Ersatzbusse halten an allen Bahnhöfen, an denen regulär auch die Züge halten würden.

Erixx: Busse zwischen Bad Harzburg und Hannover

Konkret betroffen ist von montags bis freitags die Verbindung ab Bad Harzburg um 4.03 Uhr. Während der Zug regulär um 5.10 Uhr in Hannover angekommen würde, trifft der Ersatzbus erst um 6.28 Uhr ein. Sonnabends fällt der Zug ab Bad Harzburg um 5.03 Uhr aus. Dafür startet zur selben Zeit ein Bus, der um 7.28 Uhr am Hauptbahnhof in Hannover ankommt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch in der anderen Richtung ist eine Verbindung betroffen: Der Erixx montags bis freitags sowie sonntags um 23.48 Uhr ab Hauptbahnhof verkehrt als Bus – und kommt in Bad Harzburg um 2.25 Uhr statt 1.07 Uhr an.