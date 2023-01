﻿Zwischen Hannover und Lehrte: Enercity plant riesigen Solarpark an der Autobahn

An der Autobahn 7 bei Lehrte-Ahlten soll der größte Solarpark der Region Hannover entstehen. Das Unternehmen Enercity will dort Module mit einer Leistung von 28,7 Megawatt installieren, die rechnerisch mehr als 10.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen könnten. Das Projekt steht ganz am Anfang, es soll Mitte Januar öffentlich vorgestellt werden.

Ahlten. Auf den Feldern am Westrand Ahlten könnte der größte Solarpark der Region Hannover entstehen. Der hannoversche Energieversorger Enercity will am Rande der Autobahnen 2 und 7 eine Anlage errichten, die mit einer geplanten Leistung von 28,7 Megawatt rechnerisch mehr als 10.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen könnte.

Enercity-Solarpark bei Ahlten

Bisher sind die Pläne noch vertraulich. Der Enercity-Vorstand wollte sie kürzlich erstmals im Ahltener Ortsrat öffentlich vorstellen. Weil das Gremium aber viele andere Tagesordnungspunkte abarbeiten musste, bat es um ein Vertragung. Jetzt soll das vorläufige Konzept am Dienstag, 17. Januar, präsentiert werden.

Eigentlich will Enercity so lange noch keine Details bekanntgeben, weil zuerst die Kommunalpolitiker informiert werden sollten. Das Unternehmen bestätigt aber auf Nachfrage, dass die derzeit diskutierte Planfläche eingerahmt wird durch die Autobahnen 7 und 2, durch Bahnstrecken sowie bestehende Hochspannungsleitungen. „Die endgültigen Flächen stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest“, sagt ein Sprecher. Man sei dabei, sich die möglichen Grundstücke zu sichern – wobei noch offen sei, ob es sich um Kauf- oder Pachtverträge handeln wird. Der Sprecher betont, dass ohnehin zunächst der Bebauungsplan geändert werden müsse, worüber die Stadt Lehrte entscheiden muss.

11.000 Tonnen CO2 ließen sich jährlich einsparen

Bei einer Leistung von 28,7 Megawatt läge der prognostizierte Jahresertrag bei 27 Gigawattstunden. Überschlägig könnten damit jährlich fast 11.000 Tonnen des Klimagases CO2 eingespart werden. Details wie etwas die Frage, ob die unmittelbar benachbarte Kläranlage Ahlten von dort aus direkt mit Strom versorgt werden könnte, seien noch nicht entschieden, sagt der Sprecher – grundsätzlich sei es aber immer „eine gute Möglichkeit, produzierte Energie regionalen Kundinnen und Kunden zur Verfügung zu stellen“, heißt es bei Enercity. Kläranlagen zählen zu den großen Stromverbrauchern.

Solarpark im Bau: 2022 entstand diese Anlage an einem VW-Werk im sächsischen Zwickau. © Quelle: Jan Woitas (dpa)

Zum Vergleich: Im Norden der Region sind derzeit zwei große Solarparks relativ konkret in Planung. In Meitze soll auf 14.500 Quadratmetern eine Anlage entstehen, die rechnerisch 3500 Haushalte versorgen könnte. An der A7 in Burgwedel will die Firma Sowireg südlich von Rossmann einen Solarpark errichten, der fast ein Drittel so groß wäre wie der bei Ahlten. Die aktuell größte Anlage im Bau entsteht bei VGP in Laatzen und hat 6400 Megawatt, also knapp ein Viertel der jetzt geplanten Neufläche.

Das sind die größten Solaranlagen der Region:

Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Köhler (CDU) wollte die Pläne noch nicht kommentieren. „Wir wollen uns das Konzept zunächst von Enercity vorstellen lassen“, sagt sie. Persönlich sei sie Solaranlagen an Autobahnen gegenüber sehr aufgeschlossen. „Wegen des Reifenabriebs sind die Flächen landwirtschaftlich nicht sonderlich attraktiv“, sagt sie.

Solarpanels auch an Lärmschutzwänden?

Im Rat der Stadt hatte vor einigen Jahren die damalige Gruppe aus CDU und Piraten einen Antrag eingebracht, Lehrte möge sich dafür stark machen, dass entlang der Lärmschutzwände von Autobahnen und Bahntrassen Solarpanels installiert werden. "Leider ist der Antrag von der Ratsmehrheit abgelehnt worden, aber wir werden ihn erneut einbringen", sagt Köhler. Das Projekt sei aber unabhängig von der Idee von Enercity für den Solarpark. Auch in Hemmingen hatte es Vorstöße aus der Kommunalpolitik gegeben für straßenbegleitende Solaranlagen – dort auf dem Lärmschutzwall der Bundesstraße 3.