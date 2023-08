Bisher 920.000 Besucher beim Maschseefest: Veranstalter hoffen auf guten Endspurt

Kostenfrei bis 19:00 Uhr lesen

Freizeit

Das Weinfest in Lehrte ist trotz Wetterkapriolen ein voller Erfolg gewesen. Am Freitag war es dort so voll wie noch nie, am Sonnabend feierten die Menschen sogar bei Starkregen. Der erste Winzer-Schmaus am Sonntag kam ebenfalls bestens an.