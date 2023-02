﻿Viele neue Bücher für Kinder von 3 bis 16 Jahren

Autorin Kirsten Boie mahnt in ihrem neusten Buch: Wir müssen auch die schönen Seiten im Leben sehen. NP-Kinderbuchexpertin Maike Jacobs stellt Boies Geschichte und 11 weitere Neuerscheinungen vor.

Hannover. . Sie kämpfen für ihre Umwelt, ihre Freundschaft, ihr Leben, sie helfen aneinander und träumen von Frieden, von Hoffnung und entdecken faszinierende Seiten unserer Welt – die neuen Kinder- und Jugendbücher stecken voller Überraschungen.

Ein ganzes Jahr: Die jungen Leser begleiten den Baum durch die Jahreszeiten. © Quelle: Coppenrath

Leben im Baum Lars Baus / Holger Haag: „Das große Buch vom Apfelbaum“. Coppenrath, 58 Seiten, 22 Euro.

Die Autoren: Holger Haag arbeitete im Nationalpark Wattenmeer, studierte Biologie in Göttingen, war an der Umweltakademie und dem Naturkundemuseum in Stuttgart tätig und ist heute in einer Betreuungseinrichtung für Schulkinder. Lars Baus ist freier Illustrator.

Das Buch: Nahezu jedes Schulkind bekommt Anfang der der Mittelstufe im Biologieunterricht diese Aufgabe: Ein Jahr lang einen Baum beobachten, protokollieren, zeichnen, fotografieren, Blätter pressen, Früchte sammeln, Tiere in den Ästen beobachten. Holger Haag und Lars Baus haben dies in ihrem wunderschönen Sachbuch „Der Apfelbaum“ vorgemacht. Sie gehen die einzelnen Jahreszeiten durch, beschreiben die Veränderungen, erklären Hintergründe und zeigen in tollen Bildern den Baum im Jahreslauf.

Wunderschöne Zeichnungen: Der Apfelbaum ist auch Heimat für viele Tiere. © Quelle: Coppenrath

Für wen geeignet: Wunderschön aufgemachtes, informatives Sachbuch für Kinder ab fünf Jahren und viel älter. Ideal als Anregung für das Jahresprojekt „Mein Baum“ in der Schule.

Leben im Haus

Auf der Suche nach Antworten: Nevo geht treppab. © Quelle: Dressler Verlag

Maja Ilisch: „Unten“. Dressler, 310 Seiten, 16 Euro.

Die Autorin: Maja Ilisch ist Dortmund geboren, sie ist Fachbuchhändlerin und Autorin.

Das Buch: Nevo lebt in einem Hochhaus, das wie eine eigene Welt aufgebaut ist, über der die Hausverwaltung als Diktator wacht. Niemand verlässt das Haus, selbst die Etagen steigt keiner hinab. Denn nach unten werden nur die Menschen, die nicht folgsam waren, verbannt. Als aber Nevos Freundin Juma in den Wäscheschacht fällt, macht sich das Mädchen nach unten auf, um sie zu finden.

Für wen geeignet: „Unten“ entwickelt eine faszinierende Welt, in der Nevo unaufhaltsam versucht, sich nicht von Regeln abspeisen zu lassen, sondern ihre Fragen wirklich zu klären. Am Ende bleibt zwar einiges offen, doch zum Glück gibt es ja die eigene Fantasie zum Weiterspinnen der Geschichte. Ab zehn Jahren.

Leben im Traum

Aus Spiel wird Ernst: Malcoms Bruder ist in seinen Träumen gefangen. © Quelle: Coppenrath

Ross Welford: „Die magische Träume des Malcolm Bell“. Coppenrath, 336 Seiten, 17 Euro.

Der Autor: Der Brite schreibt Science-Fiction und Fantasy für Kinder.

Das Buch: Malcom stibitzt eine Tüte aus einem Garten. Darin sind zwei „Trauminatoren“, das sind Maschinen, mit denen man Träume beeinflussen kann. Begeistert experimentieren Malcom und sein kleiner Bruder Seb im Schlafland. Immer süchtiger werden sie nach schönen Träumen, bald kann Malcom fast nicht mehr Realität und Traum auseinanderhalten. Und dann wacht Seb nicht mehr auf.

Für wen geeignet: Grandiose Geschichte mit weisen Gedanken zu Freundschaft, Träumen und das Leben. Wie sagt die alte Oma Mola so schön: „Die Welt in dir ist größer als die Welt da draußen“. Absolutes Kinderbuch-Highlight ab zehn Jahren.

Leben für Papa

Ganz eigene Sicht der Welt: Charlies ist Autist und nimmt seine Mitmenschen anders wahr. © Quelle: dtv/ Reihe Hanser

Sally J. Pla: „Komische Vögel“. Dtv, 336 Seiten, 16 Euro.

Die Autorin: Die Kaliforinerin ist Wirtschaftsjournalistin, verheiratet und hat drei Kinder.

Das Buch: Charlies ist Autist, Veränderungen sind ihm ein Greuel. Doch gerade jetzt muss der sensible Halbwaise viele Neuerungen ertragen, da sein Vater schwer krank ist. Zur besseren Behandlung muss er in ein Krankenhaus nach Virginia verlegt werden. Doch wer soll sich um Charlies und seine drei Geschwister kümmern? Kurzerhand engagiert Oma eine junge Frau. Die Kinder sind entsetzt und machen sich auf eigene Faust auf den Weg quer durch die Staaten zu ihrem Vater. Und Charlies verrennt sich in die Idee, seinen Dad zu retten, indem er genug seltene Vögel erspäht.

Für wen geeignet: Die intensive Art von Charlies nimmt einen sofort gefangen, schnell gewinnt der Roman an Fahrt. Komische und ernste Szenen wechseln sich ab, finden einen Bezug zueinander. Großartiger Roman ab elf Jahren.

Leben mit Kobold

Kobold sorgt für Chaos: Dario vermisst seinen besten Freund Lennard. © Quelle: Oetinger

Daniel Bleckmann/Thomas Hussung: „Koboldkroniken“. Oetinger, 175 Seiten, 15 Euro.

Die Autoren: Bleckmann war Tontechniker und Sounddesigner, studierte Biologie und Germanistik und ist Lehrer und Autor. Hussung ist Illustrator – junge Leser kennen seine Zeichnungen von „Das kleine Böse Buch“.

Das Buch: Für Dario eine Katastrophe: Sein bester Freund Lennard ist nach den Ferien wie ausgewechselt. Er redet komisch, benimmt sich seltsam und sieht anders aus: Er ist schlank und sportlich, interessiert sich nicht mehr für ihre Freundschaft. Dario braucht etwas, bis er das Geheimnis entdeckt, das dahintersteckt.

Für wen geeignet: Aufwendig illustriert und voller Humor und Spannung nah an der Lebenswirklichkeit der Kinder entlang erzählt. Ideal auch für Lesemuffel ab neun Jahren, da es keine großen Textblöcke gibt.

Leben mit Hoffnung

Ohne Hoffnung keine Freude: Alva und der freundliche Prinz suchen den Hoffnungsvogel. © Quelle: Oetinger

Kirsten Boie: „Der Hoffnungsvogel“. Oetinger, 217 Seiten, 16,50 Euro.

Die Autorin: Kirsten Boie ist eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen Deutschlands.

Das Buch: Im Glücklichen Land geht es allen gut, bis eines Tages der Hoffnungsvogel verschwindet. Erst bleibt nur die ein oder andere Traurigkeit, aber dann kommt Ärger und Zank dazu. Schließlich bricht der freundliche Prinz auf, den Vogel zu suchen. Auf dem Weg trifft er Alva, deren Mutter ihnen eine tröstliche Melodie mitgibt. Zusammen treffen sie viele Menschen, hören Kummer und Sorgen und retten eine tieftraurige Prinzessin.

Für wen geeignet: Tiefgründiges, fantasievolles Märchen ab sechs Jahren, wunderbar erzählt.

Leben mit Drachen

Herrlich gezeichnet: Die zwei kleinen Ritter wollen nicht kämpfen. © Quelle: Picus Verlag

Bjørn F. Rørvik / Alice Lima de Faria: „Zwei kleine Ritter“. Picus, 56 Seiten, 18 Euro.

Die Autoren: Rørvik zählt zu den bekanntesten Kinderbuchautoren Norwegens. Lima de Faria ist Illustratorin und Theatermalerin.

Das Buch: Die Prinzessin ist abgehauen und die Ritter Rosenbusch und Zack sollen sie finden. Ob der Drache sie gestohlen hat? Voller Angst ziehen sie los, der eine tollpatischig, der andere in Sorge um seine Leopardenschuhe. Als sie an der Drachenhöhle ankommen, erleben sie eine echte Überraschung.

Für wen geeignet: Liebevoll und charmant gezeichnetes Buch über Selbstbestimmung und das Anderssein. Für kleine Kinder ab drei Jahren.

Leben mit Piraten

Kein schönes Piratenleben: Geedi muss schnell erwachsen werden. © Quelle: Ueberreuter

Andreas Brettschneider: „Auch junge Leoparden haben Flecken“. Ueberreuter, 190 Seiten, 16 Euro.

Der Autor: Andreas Brettschneider studierte Germanistik und Anglistik in Köln. Er war Sänger und Songwriter in verschiedenen Bands und ist Lehrer.

Das Buch: Geedi, 15 Jahre alt, lebt in Somalia in Armut auf. Als er zehn Jahre alt war, verschwand sein großer Bruder Aayan, gerüchteweise soll er sich den Piraten vor der Küste Somalias angeschlossen haben. Als Aayan fünf Jahre später kurz bei seinen Eltern auftraucht, folgt Geedi ihm heimlich und rettet ihn. Denn Geedi hat eine besondere Gabe – er ist Seher und kann die Zukunft vorherahnen. Es sei das Schicksal der Kinder Somalias, „dass du immer das Falsche tust, obwohl es das Richtige ist“, sagt ihm sein Bruder Aayam. Geedi wird Pirat, erlebt aber nicht nur ein romantisierendes Freibeuterleben, sondern einen puren Überlebenskampf mit Grausamkeit, Tod und Hunger, wobei das Falsche und Richtige immer mehr verschwimmen.

Für wen geeignet: Ergreifender Abenteuerroman über einen Jungen in Somalia, der seine Kindheit fürs Überleben aufgibt und schnell lernen muss, seine Krallen zum richtigen Zeitpunkt zu zeigen. Ab zwölf Jahren.

Leben im Eis

Spannendes Abenteuer in der Arktis: Yutu und Bee werden von skrupellosen Männern verfolgt. Was sie von den Kindern wollen? © Quelle: dtv

Ele Fountain: „Unter Null Grad“. Dtv, 255 Seiten, 15 Euro.

Die Autorin: Die Lektorin lebt mit ihrer Familie in Hampshire.

Das Buch: Bees Vater ist Geologe, sein Job lässt ihm wenig Zeit. Umso mehr freut sie sich, als ihr Vater sie auf eine Exkursion in die Arktis mitnimmt. Doch am Ankunftsort wird ihr Vater entführt, nur Bee kann fliehen. Aber allein in der Arktis hat sie keine Chance. Da entdeckt sie in einer einsamen Hütte Yutu, einen einheimischen Jungen. Er war bei der Robbenjagd ins Eis gebrochen und ist stark unterkühlt. Die beiden Kinder helfen sich gegenseitig und machen sich gemeinsam auf den Weg zu Yutus Dorf. Doch die Verfolger sind dicht hinter ihnen.

Für wen geeignet: Spannender Abenteuertrip mit tollen Charakteren vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe. Ideal für Kinder ab zwölf Jahren.

Leben im Meer

Mysterium Qualle: Spannendes Sachbuch über das Leben im Meer. © Quelle: Leykam

Michael Stavarič / Michèle Ganser: „Faszination Qualle“. Leykam, 144 Seiten, 26,50 Euro.

Die Autoren: Dass Stavarič am liebsten Meeresbiologe geworden wäre, merkt man seinen Büchern an – zum Glück. In der Kommunikationsdesignerin Michèle Ganser aus Aachen hat er eine großartige Illustratorin gefunden.

Das Buch: Fast im Plauderton erzählt Stavarič über Quallen, Infos und Wissenswertes gibt er so ganz nebenbei an die jungen Leser weiter. Bei seiner Entdeckungsreise tauchen sie ganz tief in die Schwerkraft, die Staatenbildung, das Altern und Verjüngen dieser faszinierenden Tiere ein. Dazu gibt es viele Zusatzinfos für Schlauköpfe, aber auch Witze, Rätsel, Gedichte und mehr.

Für wen geeignet: Die Welt der Quallen ist ein großes Wunder – faszinierendes, erzählendes Sachbuch für Kinder, vom Verlag empfohlen ab sechs Jahren, aber gerne auch etwas älter.

Leben als Auserwählte

Abschlussband: Mit Black Night Falling geht die Klima-Fantasy-Saga zu Ende. © Quelle: Coppenrath

Teri Terry: „Black Night Falling“. Copenrath, 496 Seiten, 20 Euro.

Die Autorin: Terry ist Biologin, Anwältin, Augenoptikerin, Autorin. Sie wurde in Frankreich geboren, lebte in Kanada, Australien und heute in England.

Das Buch: Der Abschluss der Triologie vereint viele Genres: Fantasy, Ökothriller, Lovestory. Im Finale erfährt Tabby endlich, welche Rolle sie als Auserwählte bei dem geheimen Verschwörerbund spielen soll. Folgt sie zunächst deren Argumentation, muss sie immer mehr feststellen, dass der Kreis bereit ist, für eine Weltrettung auch über Leichen zu gehen. Wie entscheidet sie sich? Was zählt das Leben eines einzelnen angesichts der drohenden Klimakatastrophe?

Für wen geeignet: Spannend und mit vielen Wendungen erzählt, manchmal allerdings etwas zu überfrachtet. Ab 14 Jahre.

Leben mit Opa

Reise zum Mond: Emilio und sein Opa entdecken die Welt. © Quelle: Knesebeck Verlag

Nicolás Schuff/Ana Sender: „Kommst Du mit zum Mond?“ Knesebeck, 40 Seiten, 16 Euro.

Die Autoren: Schuff ist Argentinier, studierte Anthropologie und arbeitet als Bibliothekar. Sender kommt aus Spanien und studierte Kunst und Illustration in Barcelona.

Das Buch: Emilio besucht seinen Opa in dessen Haus im Wald. Am Abend scheint der Vollmond und Opa schlägt vor, diesen zu besuchen. Aber wie ist das möglich? Voller Spannung macht sich Emilio mit seinem Opa auf den Weg, mitten durch die dunkle Nacht und den tiefen Wald.

Für wen geeignet: Wunderschönes Vorlesebuch mit gelungenen Bildern für kleine Bücherfans ab drei Jahren.