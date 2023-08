﻿Zytanien, Deichkind und Tango-Nacht – das ist diese Woche los in Hannover

Hannover. Drachenboot-Fun-Cup im Badepark Berenbostel, zwei Laufveranstaltungen, zwei Festivals, Argentinien-Flair am Ballhof und vieles mehr. Das ist diese Woche in Hannover los.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Drachenboot-Fun-Cup

Drachenboot-Rennen im Freibad: Im Badepark Berenbostel messen sich 17 Teams bei einer Art modernem Tauziehen. © Quelle: Julia Braun

Rund 200 Männer und Frauen treten am 26. und 27. August in 17 Teams beim Drachenboot-Fun-Cup Garbsen im Badepark Berenbostel gegeneinander an. Die Boote werden mit einem Tau an den Schiffsenden miteinander verbunden, das Tau wird über Umlenkrollen am Beckenrand geführt, der Wettbewerb gleicht einem modernen Tauziehen. Am Sonnabend beginnen die Vorläufe um 13, am Sonntag die Finalläufe um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei, NP-Mann Christoph Dannowski moderiert das Finale. Die NP unterstützt den Fun-Cup und lädt die Sieger zur Sportgala 2024 ins Theater am Aegi ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ukrainische Kulturtage

Lothar Hannover Krist Big Band sorgt für Unterhaltung. © Quelle: Kulturbüro Hannover

Am Donnerstag, 24. August, dem Tag der Unabhängigkeit der Ukraine, starten die ukrainischen Kulturtage. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm: Live-Konzerte von Folk bis Rock, von Jazz bis Disco, eine Demonstration, eine Modenschau, Workshops, Kinderprogramm, ein Filmabend und landestypische Köstlichkeiten. Die einzelnen Veranstaltungen finden in der Stadt verteilt statt. Weitere Infos und das genaue Programm gibt es unter www.hannover.de/Veranstaltungskalender/Feste-Festivals/Ukrainische-Kulturtage-in-Hannover. Die Kulturtage gehen bis Sonnabend, 26. August. Der Eintritt ist frei.

Urban Run Hannover

Urban Run: Ein Lauf mit außergewöhnlicher Streckenführung durch U-Bahn-Station, Üstra-Betriebshof und Leineufer-Trail. © Quelle: Eichels Events

Am Donnerstag, 24. August, findet zum ersten Mal der Urban Run statt. Hier können die Teilnehmenden auf einer zehn Kilometer langen Strecke ihr Können auf einer besonderen Strecke über Treppen, am Flussufer entlang und durch eine U-Bahnstation unter Beweis stellen. Startschuss ist um 18 Uhr in der Culemannstraße. Die Anmeldung kostet 30 Euro und erfolgt online unter www.urbanrun-hannover.de/anmeldung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deichkind auf der Expo-Plaza

Löschen das Feuer: Am 25. August machen die Hamburger Deichkind Stimmung auf der Expo-Plaza. © Quelle: Deichkind

Auf ihrer Tour „Neues vom Dauerzustand“ stoppen Deichkind auch in Hannover. Am Freitag, 25. August, spielt die Hamburger Hip-Hop- und Elektropunk-Formation auf der Expo-Plaza. Tickets gibt es für 59,95 Euro im HAZ/NP-Ticketshop unter https://tickets.haz.de/.

Hippie-Festival Zytanien

Tradition: Das hannoversche Traditionsfestival Zytanien findet in diesem Jahr zum 35. Mal statt. © Quelle: privat

Auf dem alten Ziegeleigelände in Immensen bei Lehrte findet in diesem Jahr zum 35. Mal das Hippie-Festival Zytanien statt. Von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August, wird dort gerockt und gefeiert. Neben Musik auf drei Bühnen, unter andere von Bands wie Millarden, Me & Ms Jcobs oder 100 Kilo Herz, gibt auch Kinderaktionen und eine Marktmeile. Das Gelände ist ganzjährig von Zytanierinnen und Zytaniern in alternativen Lebensmodellen bewohnt. Tickets gibt es nur für das gesamte Wochenende, sie sind für 80 Euro unter www.zytanien.de/tickets erhältlich. Einlass auf das Gelände ist ab 12 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Finale von „Hannover singt“

Aushängeschild: Die Band Mabybop tritt beim Finale von „Hannover singt“ auf. © Quelle: Sven Sindt

Am Sonnabend, 26. August, ist das große Finale der Regionstour zum 200. Jubiläum von „Hannover singt“. Die Gäste erwartet auf dem Opernplatz ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, ein bunter Mix aus Gewinnspielen, Mitmachaktionen, Interview- und Talkrunden und musikalische Beiträge: darunter die A-cappella-Stars Maybebop, der Jazz- und Pop-Chor Vivid Voices, Gewinner des diesjährigen Deutschen Chorwettbewerbs, und natürlich die Chöre der Region. Der emotionale Höhepunkt: Publikum und Chöre bilden den größten Chor der Region Hannover und singen unter anderem gemeinsam den Jubiläumstitel „Unsre Region“. Die Veranstaltung geht von 15 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wonderland-Festival mit Felix Jaehn

International bekannt: Felix Jaehn legt am 26. August beim Wonderland-Festival auf. © Quelle: Imago

Am Sonnabend, 26. August, geht das Wonderland-Festival in die nächste Runde. Ab 14 Uhr gibt es im Expo-Park über zehn Stunden elektronische Musik aus den Genres House, Techno und Mainstream-Dance von regionalen und internationalen Acts. Headliner Felix Jaehn machte sich 2015 international mit seiner Neuinterpretation von „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan einen Namen. Mit seinem Remix von Omis „Cheerleader“ gelang dem gebürtigen Hamburger wenig später ein weltweiter Hit. Mittlerweile zählt er zu den gefragtesten deutschen DJs und Produzenten. Bei der Premiere im letzten Jahr waren 1000 Besucherinnen und Besucher dabei. In diesem Jahr wird die dreifache Menge erwartet. Tickets gibt es für 48,89 Euro in den HAZ/NP-Ticketshops und unter www.eventim.de/artist/wonderland-festival/?affiliate=HZA.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tango-Nacht am Ballhof

Hannovers größtes Tanzparkett: Argentinisches Flair bei der Tangonacht auf dem Ballhof. © Quelle: Katrin Kutter

Am Sonnabend, 26. August, bringt die Tangonacht wieder Argentinien-Flair in das Altstadtviertel. Eine Atmosphäre wie in Buenos Aires: Tangomusik klingt durch die Straßen, unter freiem Himmel schwofen die Paare zu den sehnsuchtsvollen Klängen vom Rio de la Plata. Die anderen schauen zu, plaudern miteinander und genießen die Tangonacht. Los geht es um 17.00 Uhr auf dem Ballhof. Live-Musik soll das Publikum auf den extra verlegten Tangotanzboden locken. Dazu kommen Tanzvorführungen und Schnupperstunden für Neugierige. Mitmachen, Zuhören und dabei sein kann jeder. Die Tangonacht am Ballhof kostet keinen Eintritt.

19. Eilenriede-Rennen

Fünf Kilometer, zehn Kilometer oder Halbmarathon? Beim Eilenriede-Rennen können sich die Teilnehmenden die Distanz aussuchen. © Quelle: Kristoffer Finn (Symbolbild)

Früher war das Eilenriede-Rennen ein Motorradrennen, heute sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Fuß unterwegs. Am Sonntag, 27. August, können Laufsportbegeisterte auf ausgewählten Strecken beim Fünf-Kilometer- und Zehn-Kilometer-Lauf oder auch beim Halbmarathon durch Hannovers Stadtwald ihre Ausdauer beweisen. Am Stadtteilzentrum Lister Turm ist für die musikalische Untermalung gesorgt, es gibt außerdem Mitmach-Angebote für kleine und große Sportlerinnen und Sportler.

HAZ