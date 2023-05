﻿Ab 22 Uhr wird gestreikt: Bis wann fahren die S-Bahnen und Regionalzüge am Sonntag?

Hannover. Ab dem späten Sonntagabend, 14. Mai, 22 Uhr, wird sich auf den Gleisen in der Region Hannover nicht mehr allzu viel oder gar nichts mehr bewegen. Weil die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft zum nächsten Warnstreik aufgerufen hat, werden für mindestens 50 Stunden keine oder nur vereinzelte S-Bahnen und Regionalzüge fahren. Am Montag und Dienstag, 15. und 16. Mai, ist die Sache relativ klar. Aber bis wann wird am Sonntag gefahren?

Züge wie die Linie S1 vom Deister Richtung Hauptbahnhof werden nicht um Punkt 22 Uhr in Wennigsen stehen bleiben. Die klare wie unklare Antwort lautet: Das lässt sich pauschal nicht sagen. Prämisse sei es, alle Züge vor 22 Uhr „in die Abstellung zu bekommen“, sagt Michael Block, Pressesprecher der S-Bahn Hannover. Vieles hänge ansonsten davon ab, welche Stellwerke im Einzelnen bestreikt werden und wo es einen Busnotverkehr gibt.

Streik in Hannover: So reagieren S-Bahn, Metronom & Co.

Generell gilt: Wer an diesem Abend mit dem Zug reisen will oder muss, ist dringend angehalten, sich rechtzeitig und fortlaufend über die gewählte Verbindung zu informieren – beispielsweise über App oder Online-Fahrplanauskunft von Deutscher Bahn (DB) und Großraum-Verkehr Hannover (GVH) sowie die Twitter-Accounts der Bahnunternehmen, über die in Echtzeit berichtet wird.

Die S-Bahn Hannover arbeitet derzeit daran, einen Busnotverkehr für den gesamten 50-stündigen Zeitraum des Streiks einzurichten. Da auch Busse ein rares Gut seien, liege das Augenmerk auf jenen Strecken, auf denen es keine alternativen Verbindungen durch Üstra oder Regiobus gebe: „Die wichtigsten Strecken werden wir mit Gelenkbussen abdecken“, kündigt Block an. Mitgeteilt werde das auf der Webseite des Unternehmens.

Ein Metronom in Langenhagen: Der Region Hannover steht der nächste Bahnstreik bevor. © Quelle: Holger Hollemann

Erschwert werde die Planung dadurch, dass „wir erst sehr kurzfristig wissen, welche Stellwerke bestreikt werden“. Es könne durchaus sein, dass einzelne Stellwerke besetzt sind. Beim letzten Warnstreik am 21. April etwa konnte die Linie S5 zwischen Hauptbahnhof und Flughafen pendeln, weil im benötigten entsprechenden Stellwerk ein Beamter Dienst hatte, der nicht streiken darf.

Metronom, Erixx und Enno weisen darauf hin, am Sonntagabend auf Fahrten mit ihren Regionalzügen möglichst zu verzichten – „und auch mit Einschränkungen bis in den Mittwoch hinein“ zu rechnen.

Wer dennoch plant, eine Fahrt anzutreten, sollte sich via Echtzeitverbindung auf den Webseiten der Anbieter (Metronom, Erixx, Enno) erkundigen. Welche Verbindungen fahren, bereits vor 22 Uhr außerplanmäßig enden oder ganz gestrichen werden und wo es womöglich einen Schienenersatzverkehr gibt, werde dort mitgeteilt. Stand Freitagnachmittag sei dies noch in der Prüfung, wie Sprecherin Michelle Kränzlein mitteilt.