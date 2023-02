﻿ASB-Wünschewagen erhält in Barsinghausen Spende von Stiftung aus Nienstedt

Der ASB betreibt seit 2017 in Niedersachsen einen Wünschewagen. Ehrenamtliche begleiten in diesem Wünschewagen schwerstkranke Menschen, um ihnen einen letzten großen Traum zu erfüllen – zum Beispiel eine Fahrt an die See. Die Woltersdorf-Stiftung aus Nienstedt unterstützt das Projekt mit 5000 Euro.

Unterstützung für den ASB-Wünschewagen: Stiftungsvorsitzender Ulrich Stutzer (4. von rechts) überreicht einen symbolischen Scheck über 5.000 Euro an Projektleiterin Julia-Marie Meisenburg.

Barsinghausen. Dieses mobile Herzensprojekt lässt für sterbenskranke Menschen einen letzten großen Traum wahr werden: Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) bringt die Fahrgäste in ihrer letzten Lebensphase an einen Sehnsuchtsort. Auf diese Weise zaubern ehrenamtliche ASB-Wünscheerfüller den Todkranken ein glückliches Lächeln ins Gesicht. Die Woltersdorf-Stiftung aus Nienstedt unterstützt dieses soziale Projekt mit einer 5000 Euro-Spende.

Ein letztes Mal die Berge oder das Meer sehen, ein letztes Mal im Stadion des Lieblingsvereins sitzen, ein letztes Mal die Tiere im Zoo streicheln oder das letzte Mal zu einer Familienfeier reisen – solchen und ähnlichen Herzensangelegenheiten schwerstkranker Menschen nehmen sich die Samariter mit ihrem Wünschewagen an. Sie betreuen ihre Fahrgäste sowie eine Begleitperson auf der Reise und stellen dabei auch die medizinisch-pflegerische Versorgung sicher.

Wünschewagen seit 2017

„Viele kranke Menschen sind in ihrer letzten Lebensphase aus körperlichen oder anderen gesundheitlichen Gründen nicht mehr eigenständig in der Lage, sich einen letzten großen Wunsch zu erfüllen. Darum gibt es seit 2017 unseren Wünschewagen in Niedersachsen. Denn wir wissen: Erfüllte Wünsche machen das Abschiednehmen leichter“, erläutert Projektleiterin Julia-Marie Meisenburg.

Derzeit begleiten 86 ehrenamtliche ASB-Helferinnen und -Helfer die Fahrten mit dem Wünschewagen. Im Jahr 2022 waren es 56 Einsätze. „Ungefähr jede dritte Fahrt hat das Meer zum Ziel. Viele wollen noch einmal die Nord- oder die Ostsee sehen“, sagt Meisenburg.

ASB will ein zweites Fahrzeug

Nahezu 300 Wunschanfragen hat der Arbeiter-Samariter-Bund im Vorjahr erhalten, aber nur 56 Wünsche auch erfüllen können. Zum einen sei es schwierig, immer wieder ausreichend ehrenamtlich Helfende zu finden. Zum anderen stehe bislang auch nur ein Fahrzeug für Verfügung. Laut Projektleiterin Meisenburg plant der ASB, einen zweiten Wünschewagen in Dienst zu stellen.

Finanzielle Unterstützung erhält das Projekt in diesem Jahr von der Woltersdorf-Stiftung aus Nienstedt. Eine Delegation der Stiftung mit dem Vorsitzenden Ulrich Stutzer überreichte jetzt eine Spende von 5000 Euro an den ASB. „Wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten, diesem wichtigen Angebot und den Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit zu helfen“, sagt Stutzer.

Über einen Zeitungsbericht sei der Stiftungsvorstand auf den ASB-Wünschewagen aufmerksam geworden und habe sich dann dazu entschieden, einen Betrag von 5000 auf dem Stiftungserlös zur Verfügung zu stellen. „Der Wünschewagen ist eine wunderbare Sache, die man unterstützen muss“, begründet Stutzer die Geldzuwendung.

„Die Leute sollen sich trauen“

Projektleiterin Julia-Marie Meisenberg ermuntert schwerkranke Menschen dazu, ihre letzten großen Wünsche an den ASB zu richten und das kostenlose Angebot des Wünschewagens zu nutzen. Zwar könnten die Ehrenamtlichen noch nicht auf alle Wünsche eingehen – „aber die Leute sollten sich trauen, einen Antrag zu stellen“, sagt sie.

Auskünfte gibt es beim ASB Hannover, Petersstraße 1-2 in 30165 Hannover, Telefon (0511) 35854888, E-Mail: wuenschewagen@asb-niedersachsen.org. Die Internetadresse lautet www.wuenschewagen.de/niedersachsen. Spenden sind willkommen auf dem Konto der Bank für Sozialwirtschaft mit der IBAN: DE55 2512 0510 0007 4570 02.