Die Region Hannover will einen autonom fahrenden Bus in Burgdorf einsetzen und arbeitet mit dem Unternehmen Adastec zusammen. Dieses Foto zeigt ein Modellbeispiel.

Ein autonom fahrender Bus verbindet für zehn Monate den Burgdorfer Bahnhof mit den Berufsbildenden Schulen am Berliner Ring – das bundesweit einmalige Pilotprojekt dockt an einen besonderen Schwerpunkt der Bildungsstätte an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket