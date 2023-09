﻿„Ganz besonderer Abend“: Gianina Klein und ihr Onkel treffen Michael Patrick Kelly backstage

Burgdorf. Ein solches Event hat Burgdorf noch nicht erlebt: Am 9. September hat Musiker Michael Patrick Kelly mehr als 4500 Fans auf dem Schützenplatz begeistert. Auch Gianina Klein war beim Konzert dabei – und kam dem Popstar hinterher im Backstagebereich ganz nah. Eine Gewinnaktion der HAZ machte es möglich.

Leserin Klein (23) hatte die beiden Freikarten sowie das exklusive Meet and Greet mit Kelly für sich und ihren Onkel Christian Brandt gewonnen. „Das war ein ganz besonderer Abend, vor allem für meinen Onkel“, sagt Klein. „Er ist ein großer Fan von Kelly.“ Und war am Wochenende zum ersten Mal auf einem Konzert.

Kelly nimmt sicht Zeit für Fotos

Was Gianina Klein beim Treffen mit Michael Patrick Kelly besonders auf- und auch gefiel: Die beiden wurden vom drittjüngsten Mitglied der Kelly Family direkt mit Namen angesprochen. Kelly sei „sehr bodenständig“ gewesen, sagt Klein. Kelly habe sich nicht nur Zeit für Fotos genommen, sondern habe auch mit ihnen geplaudert. Nur eine Kleinigkeit hat die Lehramtsstudentin dann doch irritiert: „Er hat gar keine Autogramme gegeben. Das war wirklich schade.“

Ansonsten aber sei alles „total schön gewesen“, sagt die 23-Jährige. Sie selbst hört Kellys Musik ebenfalls total gern. Und: „Ich bin ein großer Fan davon, dass das Konzert in Burgdorf und nicht in Hannover stattgefunden hat“, sagt Klein, die selbst aus einem der benachbarten Dörfer stammt.

So ähnlich schien das auch Michael Patrick Kelly zu sehen. Er schwärmte am Konzertabend: „Hannover? Burgdorf ist das Ding!“ Und das Publikum auf dem gut gefüllten Schützenplatz skandierte im Gegenzug ein lang anhaltendes „Oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen“. Die Anstrengungen der Tournee waren dem Sänger an diesem Abend kaum anzusehen – die Fans schwangen ihre mitgebrachten Sonnenblumen über ihren Köpfen im Takt der Musik.

Einziges Manko: Michael Patrick Kelly gibt keine Autogramme. © Quelle: Katrin Kutter

Letztes Kelly-Konzert der aktuellen Tour in Deutschland

Der Sänger beendete beim zweiten Burgdorf Open Air auf dem Schützenplatz seine große BOATS-Tour. Es war das letzte seiner Deutschland-Konzerte. Die Abkürzung BOATS soll für „Based On True Stories“ stehen – denn: Alle seine Songs würden auf wahren Geschichten basieren, sagt Michael Patrick Kelly, nichts stamme aus dem Märchenland der Schlagerindustrie.

