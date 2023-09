﻿Großevent auf dem Schützenplatz: Michael Patrick Kelly begeistert 4500 Fans in Burgdorf

Burgdorf. Es war ein Abend der großen Komplimente. Michael Patrick Kelly schwärmte: „Hannover? Burgdorf ist das Ding!“ Und das Publikum auf dem sehr gut gefüllten Schützenplatz skandierte im Gegenzug ein lang anhaltendes „Oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen“.

Kelly beendete beim 2. Burgdorf Open Air auf dem Schützenplatz seine große BOATS-Tour, es war das letzte seiner Deutschland-Konzerte. Die Anstrengungen der langen Tournee sind ihm an diesem Abend kaum anzusehen – das drittjüngste Mitglied der Kelly Family dreht gleich voll auf. Im Bühnennebel wird der Popstar angekündigt, der erste Applaus brandet auf, die Videowand fährt hoch und ein strahlendes Gelb, die Farbe des Abends, leuchtet hell von der Bühne.

Die ersten Fans beginnen, die mitgebrachten Sonnenblumen über ihren Köpfen im Takt der Musik mitschwingen zu lassen. Das Intro „You make me shake like an earthquake“ mag einige einen Tag nach dem furchtbaren Erdbeben in Marokkor irritiert haben – aber Rhythmus und Melodie tragen das Publikum schnell in andere Sphären. Glaube, Liebe, Hoffnung, das ist der Dreiklang, der die Texte von „MPK“ durchzieht. Der Glaube an die Menschen, die Hoffnung, dass doch nicht alles so schlimm wird, wie es scheint und, wie sollte es anders sein, das große Thema der Liebe. Schon zu Beginn verspricht Kelly: „Es wird ein sehr besonderer Abend.“ Und behält Recht.

Begeisterung beim Burgdorf Open Air: Die Fans von Michael Patrick Kelly singen auf dem Schützenplatz in Burgdorf mit. © Quelle: Katrin Kutter

Kein Kitschverdacht bei Michael Patrick Kelly in Burgdorf

Die Songs sind perfekt durchchoreografiert. Bei „Friends R Family“ greift der Ire singend zur Kamera und filmt von oben in sein Publikum hinein, das damit Teil der Bühnenshow wird. Die Botschaft des Abends: Nur zusammen können wir etwas bewirken, können wir helfen, die Welt verbessern.

Damit kein Kitschverdacht aufkommt, sichert sich Kelly gleich zu Anfang ab und erklärt den Titel seiner Tour. BOATS ist die Abkürzung für „Based On True Stories“, alle seine Songs basieren auf wahren Geschichten, so Kelly, und stammen nicht aus dem Märchenland der Schlagerindustrie. Das Lied „Icon“ entstand nach einem Gefängniskonzert, als er einen Schwerverbrecher kennenlernte, dessen Zelle mit selbstgemalten Ikonen dekoriert war. Nach seiner Haftstrafe wechselte der Täter die Zellen, ging in ein griechisches Kloster, wurde zu einem anderen Menschen.

Aufregung in der Stadt: Auch rund um den Schützenplatz wird gefeiert. © Quelle: Katrin Kutter

„Mother’s Day“ erzählt vom herzzerreißenden Schicksal eines Kindes, das seine Mutter früh verloren hat. Jetzt kommen die Sonnenblumen der Fans wieder zum Einsatz, vor der Bühne formt sich ein gelbes Blüten-Meer. Bei „Running Blind“ geht es um einen blinden Sportler, der im Stadion vom Publikum durch Zuruf zum Ziel gelenkt wird, als sein sehender Begleiter, der ihn eigentlich lotsen sollte, während des Rennens ausfällt. Auch hier wiederholt Friedensaktivist Kelly sein Mantra: Niemand ist wirklich allein, Hilfe kann immer und auch unerwartet kommen.

Kelly lässt seine Friedensglocke erklingen, die aus Kriegsschrott gegossen wurde. Dann bittet er um eine Minute „Schweigen für den Frieden“. Wie Schweigen und Frieden zusammenhängen, lässt er offen.

Gut vorbereitet: Kellys Fans freuen sich auf den Künstler. © Quelle: Katrin Kutter

Ende erst nach vielen Zugaben

Eine Überraschung hat Kelly für die Rollstuhlfahrer parat, die auf einer erhöhten Plattform Platz finden. Plötzlich taucht Kelly neben ihnen auf und singt von dort weiter – eine schöne Geste. Zum Abschluss lässt sich Kelly in einem kleinen gelben Boot durch das Meer seiner Fans fahren, allerdings zur Sicherheit hoch über ihren Köpfen, um sich zu verabschieden. Lange Konfettischlangen und etwas Pyrotechnik begleiten die Show.

Aus dem geplanten Ende nach zweieinhalb Stunden wird dann doch nichts. Erst nach einem Reigen an Zugaben von „Twist and Shout“ bis zu dem seinen Glauben an Gott und die Menschheit feiernden „Holy“ geht er von der Bühne. Und das Publikum lustwandelt summend in den bereits kühl gewordenen Spätsommerabend.

