﻿Gerichtsverfahren verzögert Ausweitung des Rufbus-Verkehrs Sprinti in der Region Hannover

Hannover. Der für Anfang Juli geplante Start des Rufbus-Systems Sprinti der Region Hannover in Burgwedel, Burgdorf, Uetze und Lehrte verzögert sich um drei Monate. Grund ist die Beschwerde eines Bieters im Vergabeverfahren, die am Oberlandesgericht in Celle verhandelt wird. „Das ist bedauerlich, wirft uns aber nicht zurück“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Ohne Rechtssicherheit könne man den vorgesehenen Termin nicht halten.

Sprinti wurde vor knapp zwei Jahren zunächst als Pilotprojekt in Sehnde, Springe und der Wedemark eingeführt und funktioniert als sogenanntes On-Demand-System mit Kleinbussen. Wer mitfahren will, kann über die Sprinti-App ein Fahrzeug anfordern. Dies hält nicht an festen Haltestellen, sondern in Haustürnähe. Zur Mitfahrt berechtigen die üblichen Fahrscheine des Großraum Verkehr Hannover (GVH) und von Anfang Mai an auch das Deutschlandticket.

Fahrgastzahlen steigen auf Rekordniveau

Seitdem haben nach Angaben der Region mehr als 600.000 Fahrgäste das Angebot genutzt. Für den März dieses Jahres verbuchte Sprinti mit 43.000 Buchungen einen Rekordwert. Wegen der hohen Nachfrage in den drei Kommunen hatte die Region zwischenzeitlich zweimal die Fahrzeugflotte aufgestockt.

Mit der Erweiterung will die Region in zwei Schritten die komplette Tarifzone C im GVH abdecken und 350.000 potenzielle Nutzerinnen und Nutzer anbinden. Außer den vier K0mmunen im Osten kommen im Dezember im Westen Barsinghausen, Neustadt, Pattensen, Wennigsen und Wunstorf hinzu. Dieser Termin ist nach Angaben der Region aktuell nicht durch die Klage gefährdet; gleiches gilt für das Pilotprojekt mit dem Betreiber Via Mobility.

Im Raum Hannover entsteht so das bundesweit größte On-Demand-System. Die Finanzierung klappt, weil die Region sogenannte Modellregion für den Nahverkehr ist und deshalb 17 Millionen Euro vom Bund als Zuschuss erhält.