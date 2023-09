Neuer Energietalk der HAZ und Avacon startet in Burgwedel

Großburgwedel. Wie sorgen wir künftig auch in Burgwedel für klimaschonende Energieversorgung? Wer kann dabei unabhängig beraten? Wie sind die Netzbetreiber auf immer mehr Photovoltaikanlagen, Wallboxen und Wärmepumpen vorbereitet? Und wie gelingt eine gute Abstimmung zwischen Politik, Unternehmen und Verbraucher und Verbraucherinnen? Diese Fragen werden beim ersten Energie-Forum der HAZ und Avacon direkt in Burgwedel thematisiert. Die Diskussion ist der Auftakt einer ganzen Reihe, die in weiteren Kommunen in der Region Hannover fortgesetzt werden soll.

Am Mittwoch, 27. September 2023, diskutiert dabei um 18 Uhr die Bürgermeisterin Ortrud Wendt mit Rainer Schmittdiel aus dem Technik-Vorstand der Avacon AG. Dazu kommen der Geschäftsführer der Avacon Natur GmbH, Ingo Schultz, und die Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Region Hannover, Anja Floetenmeyer-Woltmann. Die Klimaschutzagentur bietet kostenlose Beratung zum Thema nachhaltige Sanierung und den Einsatz von Wärmepumpen. Derzeit läuft zum Beispiel die Woche der Wärmepumpe mit zahlreichen Beratungsangeboten.

Landwirt aus Burgwedel nimmt an der Energie-Diskussion teil

Aus Burgwedel nimmt Christian Büchtmann an der Diskussion teil. Der Thönser Landwirt versorgt mit einer Biogasanlage und einer Photovoltaikanlage fast 100 Haushalte vor Ort. Büchtmann wird über persönliche Motivationen sprechen, aber auch über bürokratische Herausforderungen.

In der Diskussion geht es auch um den Klimawandel und technische Lösungen. Dabei wird auch auf den Kommunalen-Wärme-Plan eingegangen. Der Plan soll das zentrale Werkzeug sein, um Wärmepolitik zu gestalten. Jede Kommune entwickelt dabei einen eigenen Weg zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung, der die jeweilige Situation vor Ort berücksichtigt. Viele Kommunen in Niedersachsen haben mit der Arbeit an der Planung begonnen. Frau Wendt wird über Ziele und Herausforderungen berichten.

Leser und Leserinnen können Fragen schicken und dabei sein

Die Veranstaltung im Landhaus Burgwedel ist bereits ausgebucht, die HAZ verlost aber fünfmal zwei Karten für den Abend. Bei Interesse schreiben Sie uns gern eine Mail an die Adresse hannover@haz.de mit dem Stichwort „Energie-Forum“. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Auf diesem Weg können Sie auch schon jetzt Fragen für das Podium senden.

