﻿„Wir brauchen die Debatte“: Neuer Energietalk von HAZ und Avacon bringt Experten und Interessierte zusammen

Burgwedel. Volles Auditorium im Landhaus Burgwedel: HAZ und Avacon hatten am Mittwochabend zum ersten Energie-Forum geladen. Kaum ein Thema der Zeit ragt derzeit so weit in den Alltag der Menschen wie die Energieversorgung. Dabei geht es um gegebene Möglichkeiten, Alternativen, Klimaschutz und nicht zuletzt auch um Geld.

Bevor es auf dem Podium zur Diskussion kam, plädierte Burgwedels Bürgermeisterin Ortrud Wendt an die Zuhörenden, Unternehmen wie Privatpersonen, sich in diesen Zeiten auch mal selbst kritisch zu hinterfragen, ob man im Bezug auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit bereit sei, „die Extrameile zu gehen“. Rainer Schmittdiel, Technikvorstand der Avacon, bekräftigte die Wichtigkeit der Veranstaltung, der weitere in der Region folgen sollen: „Wir brauchen unbedingt solche Formate, um in den Dialog zu gehen. Wir brauchen die Debatte. Denn wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, dann wird das eine Gegenbewegung erzeugen. Alles, was der Transparenz hilft, hilft auch für gegenseitiges Verständnis.“ Man brauche aber auch verlässliche Rahmenbedingungen der Politik, um die nötigen Investitionen stemmen zu können.

„Fangen Sie damit an!“

Felix Rauer von der Sennheiser Gruppe appellierte in einem Impulsvortrag an alle Unternehmen, klein wie groß: „Wenn Sie noch keinen CO2-Fußabdruck haben – fangen Sie damit an!“

Die Landwirtschaft ist unmittelbar vom Klimawandel betroffen. „Schwierige Sommer hat es immer schon gegeben“. sagte der Thönser Land- und Energiewirt Christian Büchtmann auf dem von HAZ-Redakteur Jan Sedelies geleiteten Podium, „doch der Klimawandel beschäftigt uns.“ Büchtmann ist aktiv geworden. 2010 hat er mit Kollegen eine Biogasanlage fertiggestellt, in der Strom produziert und in das Netz der Avacon eingespeist wird. Das reicht für die Versorgung von 2400 Haushalten. 2012 folgte dann ein Nahwärmenetz im Dorf, das für wachsende Aufmerksamkeit sorgt: „Seit dem Ukraine-Krieg bekommen wir viele Anfragen.“

„Aus Ökospinnern sind Vorreiter geworden“

Kommunikation ist auch das Stichwort für Anja Floetenmeyer-Woltmann von der Klimaschutzagentur. Burgwedel sei weiter als viele andere in der Region, weil man alle Beteiligten rechtzeitig an einen Tisch geholt habe. Autarkie sei nicht die Lösung, Zusammenarbeit das Stichwort. Insgesamt sei der Beratungsbedarf stark gestiegen, die Einstellung zum Klimaschutz und zu neuen Energieformen habe sich deutlich gewandelt. „Aus Ökospinnern sind Vorreitern geworden.“

Auch für Ingo Schultz, Geschäftsführer von Avacon Natur, ist das „Thema Energie in der Gesellschaft angekommen“. Auch Schultz ließ durchblicken, dass es lohnend ist, gemeinsam die Dinge anzupacken, um Themen wie Netzauslastung, Digitalisierung, Tiefengeothermie, Photovoltaik in Einklang zu bringen. Es sei viel Dynamik drin.

Das interessierte Publikum, auch das ein Kern des neuen Formats, hatte vor und nach dem offiziellen Teil reichlich Gelegenheit, mit den Experten ins Gespräch zu kommen.

