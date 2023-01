﻿LKW-Fahrer stirbt nach schwerem Unfall auf der Autobahn 7

Beethoven auf der singenden Säge, AC/DC auf der Geige: So unterhält Meta Hüper das Publikum in Burgwedel

Musikerin Meta Hüper mag ungewöhnliche akustische Arrangements und gastiert damit erstmals in Burgwedel. Im Amtshof ist am 27. Januar ihr Programm „Wenn es Nacht wird“ zu hören – noch vor der offiziellen Premiere in Berlin.