﻿Heidelbeeren pflücken: Sechs Tipps für eine erfolgreiche Ernte

Altwarmbüchen/Kleinburgwedel. Frisch vom Strauch schmecken Heidelbeeren besonders gut. Aber worauf sollten fleißige Sammler achten, damit sie am Ende möglichst viel Freude an ihrer Ernte haben. Wir haben Hiltrud Litzinger vom Heidelpark Altwarmbüchen und Christoph Henke vom Heidelbeerhof in Kleinburgwedel nach ihren Geheimtipps gefragt.

Tipp 1: Sonnenschutz nicht vergessen!

„Die meisten Menschen vergessen, dass sie beim Pflücken die ganze Zeit in der Sonne stehen“, sagt Litzinger. Ihr Rat: Sonnencreme, Sonnenbrille und Mütze einpacken. Auch ein Kissen für die Knie ist hilfreich. Und: „Ich empfehle, mehrere kleine Becher mitzubringen, die sind schneller voll.“ Das steigert die Motivation.

Tipp 2: Mit zwei Händen geht es besser!

„Der erfahrene Selbstpflücker hält den Korb oder Becher nicht in der Hand halten, er trägt ihn um den Hals oder am Gürtel“, sagt Litzinger. Ihr Tipp: einen großen Joghurtbecher auswaschen, zwei Löcher stechen und dann mit einem Seil um den Hals hängen. „So haben Sammler beide Hände frei, können Äste beim Pflücken leichter wegdrücken – und schneller ernten.“

„Die Heidelbeere sollte erst gepflückt werden, wenn der Stielansatz keinen roten Schimmer mehr hat“: Christoph Henke vom Heidelbeerhof in Kleinburgwedel zeigt, worauf er beim Pflücken achtet. © Quelle: Patrick Hoffmann

Tipp 3: Auf die Farbe am Stiel achten!

„Viele Heidelbeeren sehen auf den ersten Blick reif aus – sind es aber noch gar nicht“, sagt Henke. Sein Tipp: „Die Heidelbeere sollte erst gepflückt werden, wenn der Stielansatz keinen roten Schimmer mehr hat.“

Tipp 4: Nicht ziehen, sondern kippen!

„Mit Gefühl pflücken – das ist der Trick“, sagt Henke. Der Profi zieht nicht an der Heidelbeere, er greift sie mit Daumen und Zeigefinger und erntet die blaue Beere mit einer Kippbewegung. Das hat zwei Vorteile: Wenn sich die Beere problemlos löst, ist sie auf jeden Fall reif. Und: Die Pflanze wird nicht beschädigt.

Tipp 5: Nicht waschen, kühl lagern!

Heidelbeeren sollten im Kühlschrank gelagert werden. „Dort bleiben sie locker eine Woche lang frisch“, sagt Henke. Sein Tipp: die Heidelbeeren erst direkt vor dem Verzehr waschen – wenn überhaupt. „Sonst geht die natürliche Wachsschicht verloren.“ Dann können die Beeren matschig werden.

Tipp 6: Erst einfrieren, dann verarbeiten!

Heidelbeeren eignen sich nicht nur zum Naschen. Sie lassen sich auch verarbeiten – zum Beispiel zu Marmelade. Tipp von Hiltrud Litzinger: „Die Heidelbeeren erst einfrieren und später Marmelade daraus machen. Schmeckt hundertmal besser als Marmelade aus frischen Heidelbeeren.“

