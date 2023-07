﻿Gibt es bald keine deutschen Heidelbeeren mehr im Supermarkt, Herr Eickhorst?

Interview. Herr Eickhorst, in Hofläden in der Region Hannover kostet das Kilogramm Heidelbeeren in diesem Jahr 10 Euro und mehr. Beim Discounter gibt es die blauen Beeren deutlich günstiger – dann jedoch meist aus dem Ausland. Können Sie verstehen, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher dennoch zur Billigware greifen?

Ich kann das im Einzelfall verstehen. Aber: Wir alle reden davon, dass unsere Lebensmittel regional und saisonal sein sollen. Dann müssen wir auch regional und saisonal einkaufen.

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wissen vermutlich gar nicht, dass die Heidelbeeren, die sie jetzt kaufen, aus dem Ausland stammen können, und gucken bloß auf den Preis.

Stimmt. Weil der Handel nicht ehrlich mit uns umgeht. Weder mit den Verbrauchern noch mit den Landwirten.

Wie meinen Sie das?

Der Handel setzt bewusst auf die immer gleiche Verpackung. So kann er den Lieferanten von einem Tag auf den anderen austauschen, ohne dass es jemand bemerkt. Der Verbraucher muss schon ganz genau hinsehen, wenn er wissen will, ob die Heidelbeeren aus Deutschland kommen ...

... oder zum Beispiel aus Peru.

Genau. Wir müssen uns das mal klarmachen: Wir kaufen Heidelbeeren aus Regionen, in denen absolute Wasserknappheit herrscht, und die mit dem Schiff mehr als 10.000 Kilometer zurücklegen, damit wir sie dann in unser Bio-Müsli kippen können. Das ist doch Wahnsinn.

„Im europäischen Vergleich sind wir längst nicht mehr konkurrenzfähig“: Die Heidelbeerernte ist immer noch Handarbeit – allerdings verdienen Helfer auf Feldern in Deutschland, wie hier in der Wedemark, deutlich mehr als beispielsweise in Polen, Serbien oder Rumänien. © Quelle: Silas Stein/dpa

Wie kann es sein, dass Heidelbeeren, die einmal um die Welt reisen, am Ende immer noch günstiger sind als Heidelbeeren aus der Region?

Das liegt an den Lohnkosten. Die machen 40 bis 60 Prozent der gesamten Produktionskosten aus. Peru hat einen Mindestlohn von 1,09 Euro. Wir zahlen 12 Euro. Wie sollen wir das wieder rausholen? Auch im europäischen Vergleich sind wir längst nicht mehr konkurrenzfähig. In Griechenland liegt der Mindestlohn bei rund 3,50 Euro, in Spanien bei 6,50 Euro, Italien hat gar keinen Mindestlohn. Der Handel muss sich endlich zur deutschen Ware bekennen, sonst haben wir keine Chance.

Würden Sie sich mehr Unterstützung aus der Politik wünschen, zum Beispiel vom grünen Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir?

Ja. Aber wir brauchen um Himmels Willen kein neues Gütesiegel! Da blickt doch jetzt schon keiner mehr durch. Wir fordern, dass der Einzelhandel Waren aus Deutschland klarer kennzeichnen muss, damit regionale Produkte eindeutig für den Verbraucher identifiziert werden können.

Und dann werden Verbraucherinnen und Verbraucher häufiger zur regionalen Ware greifen, auch wenn sie teurer ist?

Ja, davon bin ich überzeugt. Wir müssen den Menschen aber auch klarmachen, warum es wichtig ist, regionale Lebensmittel zu kaufen. Das haben wir jahrelang aus den Augen verloren. Deshalb werden wir im kommenden Jahr eine Imagekampagne starten. Wir wollen dem Verbraucher erklären, warum es sinnvoll ist, saisonale Beeren zu essen.

Zur Person Fred Eickhorst (59) ist seit 13 Jahren Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer und somit oberster Interessenvertreter von rund 500 landwirtschaftlichen Betrieben, die ihren Sitz überwiegend in Niedersachsen haben. Er lebt und arbeitet in Sandhatten (Landkreis Oldenburg).

Die Entwicklung ist derzeit eine andere. Deutsche Heidelbeerbauern geraten deshalb immer stärker unter Preisdruck. Kann es sein, dass es in Zukunft gar keine Heidelbeeren aus der Region Hannover mehr im Supermarkt gibt?

Ja, die Sorge muss man haben. Aber nicht nur bei Heidelbeeren. Auch beim Spargel oder bei Äpfeln ist die Entwicklung ähnlich, teils sogar dramatischer. Die deutschen Produktionsstandards steigen und steigen. Nicht falsch verstehen: Wir sind stolz darauf, dass wir die besten Lebensmittel der Welt produzieren. Aber der Kunde muss auch bereit sein, das zu honorieren. Ansonsten werden wir in Zukunft immer weniger deutsche Lebensmittel im Supermarkt finden.

