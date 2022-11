Der Protest ist lautstark, und der Widerstand formiert sich bereits: Die Deutsche Bahn prüft als eine von vier Varianten den Neubau einer Güterbahntrasse von Burgwedel aus kommend durch Isernhagen. Die Rathäuser kritisieren die fehlende Öffentlichkeitsbeteiligung der Bahn und informieren daher nun selbst.

Isernhagen /Burgwedel. Ob in Whatsapp-Gruppen, in den sozialen Medien oder auf der Straße: In Burgwedel und Isernhagen wird aktuell intensiv über eine mögliche Güterbahntrasse der Deutschen Bahn durch die beiden Kommunen diskutiert. Burgwedels Bürgermeisterin und Isernhagens Bürgermeister teilen die Kritik – vor allem an der mangelnden Kommunikation und Öffentlichkeitsbeteiligung der Deutschen Bahn. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Projekt im Überblick: