Reparaturarbeiten: Fahrspuren auf der A7 bei Hannover gesperrt

Ausflugstipps

Dorfmarkt, Sportfest, Sponsorenlauf und Sommerfeste: Das lässt sich am ersten Juli-Wochenende in Burgwedel erleben

Langeweile dürfte am ersten Juli-Wochenende in Burgwedel nicht aufkommen. Ob Dorfmarkt in Thönse, 111 Jahre TSV Wettmar oder der große Sponsorenlauf in Fuhrberg: Hier gibt es alle Termine und Ausflugstipps in der Übersicht.