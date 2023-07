﻿Organisatoren spenden 3000 Euro an das Bollerwagencafé

Wettmar. Beim Sommerspaziergang in Wettmar ist eine Rekordsumme zusammengekommen. Rund 3000 Euro wurden in diesem Jahr gespendet, mehr als je zuvor. „Wir sind sehr stolz auf diese Summe“, sagt Dirk Bode. Als einer der Organisatoren des Sommerspaziergangs hat er das Geld jetzt zusammen mit Ina Küpmann und Kathrin Olthoff an Sandra Lüke vom Bollerwagencafé in Hannover übergeben. Das Bollerwagencafé ist ein Tagestreff für obdachlose und bedürftige Frauen.

Die Summe kam unter anderem durch die Versteigerung eines Fahrrads auf dem Hof des Ehepaars Trott und durch den Verkauf seltener Tomatenpflanzen zusammen. Außerdem sammelte jeder Hof unter den Besucherinnen und Besuchern Spenden ein. Zwei Spender hätten höhere Beträge gegeben, sagt Bode.

Das macht das Bollerwagencafé

Lüke nahm das Geld mit Freude entgegen und berichtete bei der Spendenübergabe von der Arbeit der Initiative. Der Tagestreff in Hannover soll seinen Gästen einen geschützten Raum bieten. Sie bekommen dort unter anderem die Möglichkeit, Wäsche zu waschen, und können bei Bedarf Lebensmittelspenden erhalten. Die Wettmarer Delegation um Bode zeigte sich beeindruckt von dem, was das Café leistet. „Es wird wohl nicht bei dieser Spende bleiben“, so Bode.

