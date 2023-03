﻿Erstmals Windräder im Wald: Enercity plant Groß-Windpark im Norden der Region Hannover

Das neue Landesklimagesetz macht es möglich: Im Norden Hannovers will Enercity den größten Windpark der Region errichten. Fast die Hälfte der 20 Rotoren soll im Wald entstehen, einige davon am Rande des Wassergewinnungsgebiets Fuhrberger Feld.

So könnte es aussehen: Die Simulation zeigt die geplanten Windmühlen im Fuhrberger Wald in der Wedemark.

Hannover. Mit einer Großinvestition will der Energieversorger Enercity die regionale Ökostromerzeugung voranbringen: 340 Millionen Euro investiert das hannoversche Unternehmen in den größten Windpark der Region, der nördlich von Hannover auf der Grenze von Wedemark und Burgwedel entstehen soll. Erstmals sollen dabei auch Windmühlen im Wald aufgebaut werden: Das neue Klimagesetz des Landes Niedersachsen erlaubt jetzt auch solche Standorte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Enercity-Windpark in Hannover-Nord: Projekt der Superlative

Es ist ein Projekt der Superlative. Nach Kalkulation von Enercity könnte der Windpark 190.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen – rein rechnerisch zumindest, bei Flauten müssen andere Energiequellen einspringen. Helge Zychlinski, SPD-Bürgermeister der Gemeinde Wedemark, auf deren Gebiet die allermeisten der bis zu 43 Anlagen wachsen sollen, frohlockt bereits, das Projekt könne „einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass die Gemeinde Wedemark ihr Ziel erreicht, bis 2030 CO2-neutral zu werden”.

Enercity hat am Dienstagabend in der Wedemark in einer Informationsveranstaltung den Projektstart angekündigt, am 16. März folgt eine Veranstaltung in Burgwedel. Schon die Vorplanungen allerdings hatten bereits heftige Debatten vor Ort ausgelöst. Nicht nur, weil etwa 20 Windturbinen im Wald entstehen sollen. Sondern auch, weil einige am Rande des Wassergewinnungsgebiets Fuhrberger Feld liegen, aus dem etwa 90 Prozent des Trinkwassers in Hannover und einigen Umlandkommunen stammen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Prozent der Fläche wird versiegelt

Für den Aufbau müssen Großmaschinen in das Schutzgebiet fahren. Die riesigen Betonfundamente versiegeln den Boden. Allerdings hat ein Unternehmenssprecher gegenüber dieser Zeitung jüngst vorgerechnet, dass dies nicht mal ein Prozent der Fläche ausmachen werde. Enercity-Chefin Susanna Zapreva betont denn auch das Positive. „Gemeinsam mit den Kommunen bringen wir den Ausbau der Erneuerbaren tatkräftig voran, forcieren die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und sorgen für eine zukunftsfähige Energieversorgung“, sagt Zapreva.

Windmühlen im Wald: Anlagen in Forstgebieten sind umstritten – allerdings betont Enercity, dass dort der Abstand zu Wohngebieten größer ist. © Quelle: Marcus Brandt (dpa/Symbolbild)

Enercity strebt die Inbetriebnahme für 2026 an, nächstes Jahr will man die Genehmigungsanträge einreichen – zuständig ist vor allem die Region. Rund 100 Verträge seien mit Grundeigentümern schon geschlossen, hieß es am Mittwoch. Einwohner der betroffenen Gemeinden sollen Sonderkonditionen für den Strom erhalten, zudem werde die Projektgesellschaft in der Wedemark angesiedelt, sodass die Gewerbesteuer vor Ort bleibt.

190.000 Tonnen Kohlendioxid einzusparen

Wenn das Gesamtprojekt so realisiert wird, wie derzeit geplant, dann können damit laut Enercity 190.000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden – gerechnet gegenüber dem deutschen Strommix. Das entspreche den durchschnittlichen CO2-Jahresemissionen von 135.000 Mittelklasseautos. Die Kommunen kämen damit ihrem Ziel einer Klimaneutralität bis 2030 näher, sagt Ortrud Wendt, Bürgermeisterin der Stadt Burgwedel, auf deren Gebiet immerhin drei der 43 Anlagen wachsen sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Enercity kann den Standorten im Wald etwas Gutes abgewinnen – nämlich dass dort die Abstände zur Wohnbebauung oft größer seien als beim Bau von Windkraftanlagen auf freiem Feld. Auch Bedenken wegen des Wassergewinnungsgebiets versucht das Unternehmen zu zerstreuen. Enercity selbst betreibe schließlich die Trinkwasseranlagen und sei schon allein deshalb „besonders sensibel hinsichtlich des Grundwasserkörpers“. Die Rotoren sollten zudem nur in der äußeren Trinkwasserschutzzone III errichtet werden, sodass kein unmittelbarer Einfluss auf die Wassergewinnung zu erwarten sei.

Weitere Windparks geplant

Das Unternehmen Enercity zählt inzwischen zu den größten Onshore-Windkraftanbietern Deutschlands. Mit dem geplanten Windpark im Grenzbereich von Neustadt am Rübenberge und der Wedemark, über den diese Zeitung jüngst berichtete, hat das aktuelle Projekt allerdings nichts zu tun. Dort projektiert Enercity gemeinsam mit dem Bauunternehmen Günter Papenburg eine Anlage. Dieser soll aber mit 17 Windrädern weniger als halb so groß werden.

Der neue Umweltdezernent der Region, Jens Palandt (Grüne), kündigt an, dass künftig größere Teile der Region als Vorranggebiete für die Windenergienutzung ausgewiesen werden. „Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, begrüßt die Region Hannover alle geplanten Aktivitäten, die zu einem möglichst sozial- und umweltverträglichen Ausbau der Windenergienutzung beitragen“, sagt Palandt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem in Kürze beginnenden Verfahren zur Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms sollten mindestens 2,5 Prozent des Regionsgebietes zum Vorranggebiete für Windenergie werden. Als Grundlage für die zukünftige Planung würden derzeit regionsweit Kriterien festgelegt. Zum geplanten Groß-Windpark bei Fuhrberg sagte Palandt, die Region Hannover sei „gesprächsbereit, wenn sich das Vorhaben konkretisiert und entsprechende Unterlagen von Enercity vorgelegt werden“.