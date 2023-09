﻿Er ließ seinen kleinen Bruder eine Sparkasse überfallen: 16-Jähriger zu Jugendarrest verurteilt

Neustadt/Garbsen. Es war einer der kuriosesten Banküberfälle der vergangenen Jahre: Am 1. März gegen 11.40 Uhr betrat ein Kind die Filiale der Sparkasse an der Straße Hänselriede in Garbsen-Mitte – zunächst stand nicht einmal fest, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelte. Das Kind zog einen Koffer hinter sich her und drohte mit einer Gewalttat, sollten ihm die Angestellten der Bank kein Geld aushändigen..

Geld erbeutete das Kind nicht. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Sparkassen-Filiale allerdings großräumig ab, da zunächst nicht klar war, ob sich etwa Sprengstoff in dem Koffer befand. Nach dessen Durchsuchung gab die Polizei Entwarnung: Der Inhalt entpuppte sich als harmlos. Später stellte sich bei den Ermittlungen der Polizei heraus, dass der ältere Bruder (16) seinen jüngeren Bruder (7) zu dem Überfall angestiftet hatte, ein dritter Bruder (11) hatte offenbar kurz zuvor den Koffer gekauft.

Das Urteil lautet: Vier Wochen Jugendarrest

Die beiden jüngeren Brüder sind noch nicht strafmündig. Gegen den ältesten hat die Polizei allerdings von Beginn an wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermittelt. Und genau deswegen ist der 16-Jährige am Dienstag auch Amtsgericht Neustadt in einer nicht öffentlichen Verhandlung zu einem vierwöchigen Dauerarrest verurteilt worden. Das bestätigte Jens Wesche, stellvertretender Direktor und Sprecher des Amtsgerichtes, am Mittwoch auf Anfrage. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Verteidigung und Staatsanwaltschaft haben noch jeweils eine Woche Zeit, um Rechtsmittel einzulegen.

Vor allem vonseiten der Verteidigung dürfte dieser Schritt nicht überraschen. Die Anwälte des Jugendlichen plädierten vor Gericht auf Freispruch. Weder der Angeklagte selbst noch seine jüngeren Brüder äußerten sich im Prozess zu dem Geschehen. Deshalb habe das Gericht das Urteil auf die vorhandenen Indizien gestützt, so Wesche.

Der Koffer führt die Polizei auf die Spur

Den entscheidenden Hinweis auf die jungen Täter gab den Ermittlern der Polizei damals der Koffer. Diese konnten schon wenige Tage nach dem Überfall zurückverfolgen, dass der Elfjährige ihn kurz zuvor gekauft hatte. Daraufhin wurde die Wohnung in Garbsen, in der die drei Brüder mit ihren Eltern leben, durchsucht. „Dabei wurden weitere Beweismittel gesichert“, hieß es damals von der Polizei, die auf Hinblick des Alters der Beschuldigten keine weiteren Details nannte.

Ein weiteres kurioses Detail in diesem Fall ist die Tatsache, dass die Polizei zwischenzeitlich öffentlich nach dem 16-Jährigen gesucht hat, weil er nicht mehr zu Hause auftauchte. Seine Mutter sei bei der Polizei in Garbsen erschienen und habe ihn als vermisst gemeldet, berichtete die Polizei im März. Zu diesem Zeitpunkt sei der Zusammenhang zu dem Überfall auf die Bankfiliale allerdings noch nicht erkennbar gewesen. Der Jugendliche wurde einen Tag später in Bayern aufgegriffen und an die Eltern in Garbsen übergeben.

Das ist der Tatort: Die Filiale der Sparkasse in Garbsen-Mitte ist erst kürzlich komplett saniert worden. © Quelle: Sparkasse Hannover

Auch wenn dieser Fall in jeder Hinsicht außergewöhnlich ist, passt er in einem Punkt genau in die Beobachtungen der Polizei in Garbsen. Die hat in ihrer jüngsten Kriminalstatistik vermerkt, dass die Zahl der Straftaten bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren deutlich gestiegen ist. Sie haben sich innerhalb von nur zwei Jahren von 47 auf 105 verdoppelt. Die Ermittler vermuten, dass der Anstieg zumindest teilweise auf sogenannte Nachholeffekte nach den „Corona-Jahren“ zurückzuführen sei. Garbsens Polizeichefin Ilka Kreye kündigte an, die Präventionsarbeit in dieser Altersgruppe weiter forcieren zu wollen.

