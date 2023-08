﻿Trauer nach dem schweren Unfall in Marienwerder: „Man kann den Schmerz nicht in Worte fassen“

Auf der Horst/Marienwerder. Aus dem Ort des Schreckens ist ein Ort der Trauer geworden: Am Straßenrand kurz hinter der Mittellandkanalbrücke zwischen Garbsen-Auf der Horst und Hannover-Marienwerder haben Menschen Kerzen und Blumen niedergelegt und Bilder aufgehängt. Sie sollen an die vier jungen Leute (19 bis 21 Jahre) erinnern, die nach einem verheerenden Unfall am Montagabend gestorben sind. Ein 17-Jähriger schwebt weiterhin in Lebensgefahr, ein 21-Jähriger wird schwer verletzt in einem Krankenhaus behandelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spurensuche: Die Polizei untersucht am Dienstag die Unfallstelle. © Quelle: Gerko Naumann

Zu dem Unfall kam es am Montagabend gegen 21.50 Uhr. Die genaue Ursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war ein BMW i3, der aus Garbsen kommend in Richtung B6 unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er frontal mit einem Nissan Qashqai, an Bord waren drei Insassen aus Garbsen (21, 21, 20). In dem BMW saßen nach Polizeiangaben drei junge Menschen aus Hannover (19, 19, 17).

Das sagt der Onkel

In dem Nissan saß auch der 21-Jährige, der noch am Unfallort starb. Er war mit zwei Arbeitskollegen unterwegs. Die drei Männer waren gerade auf dem Heimweg und nur noch wenige Minuten von ihrem Zuhause entfernt. Sie kamen von der Spätschicht am Flughafen Hannover in Langenhagen und lebten alle im Stadtteil Auf der Horst, bestätigt der Onkel des Verstorbenen – er war am Montagabend selbst am Unfallort. Dort mussten Familienmitglieder ihren verstorbenen Verwandten identifizieren, berichtet der Onkel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Seitdem sei die Familie dabei, den schrecklichen Verlust zu verarbeiten. Der Verstorbene „war immer für die Familie da. Jeder konnte sich auf ihn verlassen, wenn jemand Hilfe brauchte“, sagt sein Onkel. Der 21-Jährige sei immer gut gelaunt gewesen, lebensfroh und zuverlässig. „Außerdem hat er sich zuletzt stark in der Moschee-Gemeinde engagiert“, berichtet der Onkel. Er dankt der Gemeinde ebenso wie allen Menschen, die einem Spendenaufruf der Familie gefolgt sind. „Es tut gut, so viel Anteilnahme von den Menschen aus Garbsen zu spüren. Ich möchte auch den Angehörigen der anderen Verstorbenen mein Beileid aussprechen.“

Der Sprecher der Ditib-Gemeinde in Garbsen, Osman Türkan, sagt: „Leider sind auch Familien aus unserer Gemeinde betroffen.“ Sie gedenkt der Opfer unter anderem auf ihrer Facebook-Seite mit dem Satz: „Wir gehören Allah, und zu Ihm werden wir zurückkehren.“

Die Trauer ist derzeit allgegenwärtig, sagt Türkan. „Man kann den Schmerz nicht in Worte fassen. Ganz Garbsen ist bedrückt und in tiefer Trauer.“ Jeden Tag reisten viele Gemeindemitglieder zu den Krankenhäusern, in denen noch Verletzte liegen, um für diese zu beten. Zu einem gemeinsamen Gebet hatte sich die Gemeinde auch am Dienstagabend um 20.30 Uhr versammelt. Die Polizei schätzt, dass sich dort 50 Menschen versammelt hatten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Man kann den Schmerz nicht in Worte fassen“: Osman Türkan von der Ditib-Moschee in Garbsen will den betroffenen Familien Halt geben. © Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Das Mitgefühl der Menschen in Garbsen ist weiterhin groß. Der schlimme Unfall bleibt das Gesprächsthema Nummer eins, berichtet Türkan, der einen Mobilfunkshop im Stadtteil Auf der Horst betreibt. „Viele Menschen drücken ihr Mitgefühl aus und versuchen, Trost zu spenden“, berichtet der Garbsener. Türkan will so schnell wie möglich mit Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) sprechen. Der hatte am Tag nach dem Unfall sein Beileid ausgerückt. „Wir hoffen, dass wir einen Gedenktag organisieren können – die Moschee-Gemeinden und die Stadt gemeinsam“, sagt Türkan.

Die muslimische Community in Garbsen halte vor allem in schwierigen Zeiten zusammen, so der Ditib-Sprecher. Das haben zuletzt Anfang des Jahres die Wochen nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien gezeigt, bei denen mehr als 59.000 Menschen gestorben sind – darunter auch Angehörige von Familien aus Garbsen.

Die Trauer über die Unfallopfer geht weit über die Grenzen von Garbsen hinaus. Der Jugend-Fußballverein JFV Calenberger Land reagierte bestürzt über den Tod eines früheren Mitspielers. „Wir sind schockiert und wünschen den Hinterbliebenden viel Kraft“, heißt es bei Instagram.

HAZ