27-Jähriger aus Garbsen ist wieder da

Berenbostel. Der 27-Jährige aus Garbsen ist wieder da. Der junge Mann aus dem Stadtteil Berenbostel wurde seit Donnerstag vermisst. Da die Suche zunächst erfolglos blieb, bat die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Ein Hinweis führte die Beamtinnen und Beamten am Sonnabend, 10. Juni, zu einer Kleingartenkolonie in Hannover-Badenstedt. Gegen 10.10 Uhr wurde der 27-Jährige dort orientierungslos und leicht verletzt gefunden. Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei aber aus. Der Mann wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

HAZ