﻿Vier Verletzte, hoher Schaden: Unfall nach Überholvorgang auf A2 bei Garbsen

Bei einem Unfall in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 2 bei Garbsen haben vier Menschen Verletzungen erlitten. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen ist laut Polizei enorm.

Garbsen. In der Nacht zu Montag ist es auf der Autobahn 2 in Höhe der Raststätte Garbsen Nord zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt, teilt die Polizei in Hannover mit. Auslöser war ein missglückter Überholvorgang in Fahrtrichtung Dortmund.