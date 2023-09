Ein 16 Jahre alter Jugendlicher hat seinen jüngeren Bruder zu einem Überfall auf die Sparkasse in Garbsen-Mitte angestiftet. Jetzt landete der Fall, der im Frühjahr für viel Aufsehen gesorgt hatte, vor dem Amtsgericht Neustadt.

Neustadt/Garbsen. Es war einer der kuriosesten Banküberfälle der vergangenen Jahre: Am 1. März gegen 11.40 Uhr betrat ein Kind die Filiale der Sparkasse an der Straße Hänselriede in Garbsen-Mitte – zunächst stand nicht einmal fest, ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelte. Das Kind zog einen Koffer hinter sich her und drohte mit einer Gewalttat, sollten ihm die Angestellten der Bank kein Geld aushändigen..