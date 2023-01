﻿So reagieren Garbsens Gastronomen auf das neue Verpackungsgesetz

Unbekannte sprengen nachts Fahrkartenautomaten in Garbsen

In der Nacht zu Donnerstag ist an der Haltestelle Skorpiongasse in Garbsen ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Die Polizei datiert den Anschlag auf 2.50 Uhr und sucht Hinweise von Zeugen. Der Automat und Teile der Haltestelle wurden zerstört.