Altgarbsen/ Auf der Horst

In Garbsen hat das Trauergebet für Can begonnen. Der 20-Jährige starb neben vier weiteren jungen Menschen beim tödlichen Unfall in Hannover-Marienwerder. Stadt und Polizei erwarten bis zu 3500 Teilnehmende, am Nachmittag gibt es einen Trauermarsch.

