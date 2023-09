Tödlicher Unfall in Marienwerder: Tausende zu Trauerzug in Garbsen erwartet

Auf der Horst. Garbsen erwartet am Freitag, 1. September, mehrere Hundert Menschen zu einer Trauerfeier erwartet, möglicherweise sogar Tausende. Stadt und Polizei rechnen mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl am Nachmittag. Trauergebet und Trauermarsch gelten Can (20), der am Abend des 21. August beim schweren Unfall in Hannover-Marienwerder mit vier weiteren Menschen (zwischen 17 und 21 Jahre) ums Leben kam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt Garbsen kündigt an, dass es im Stadtteil Auf der Horst während der Trauerfeier zu Verkehrsbehinderungen kommen wird. „Der Parkplatz am Friedhof am Planetenring wird bereits ab Donnerstagabend (31. August) gesperrt, der Abschnitt rund um die Unfallstelle ab Freitagmittag“, kündigt Stadtsprecher Benjamin Irvin an. Schon am Morgen versammelten sich bis zu 500 Menschen auf dem Stadtfriedhof in Hannover-Stöcken, um ein weiteres Opfer zu beerdigen: Daim (21) starb bei dem schweren Frontalzusammenstoß noch am Unfallort.

Um 14.30 Uhr beginnt am Freitag die Trauerfeier mit einem Gebet an der Ditib-Moschee an der Bachstraße 19 in Altgarbsen. Von dort aus zieht ein Trauermarsch gegen 15.30 Uhr zum Friedhof am Planetenring im Stadtteil Auf der Horst. Die Stadt bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich in dieser Zeit weiträumig zu umfahren. Gäste der Trauerfeier werden gebeten, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird am Freitag zum Parkplatz: Der Bereich rund um die Unfallstelle an der Straße Auf der Horst. © Quelle: Gerko Naumann

Straße Auf der Horst voll gesperrt

Die Straße Auf der Horst zwischen Garbsen und Hannover wird am Freitag ab 15 Uhr rund um die Unfallstelle von der Ausfahrt Pascalstraße bis zur Kreuzung Planetenring/Schönebecker Allee in beiden Fahrtrichtungen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dort sollen so ausgeschilderte Parkmöglichkeiten für die Gäste der Trauerfeier geschaffen werden.

Der Parkplatz am Friedhof Planetenring ist den ganzen Freitag über für Berufspendler gesperrt. Seit 20 Uhr am Donnerstag können nur noch auf dem Parkplatz stehende Fahrzeuge das Gelände verlassen, aber keine weiteren Autos geparkt werden, teilt die Stadt Garbsen mit. ÖPNV-Nutzer werden gebeten, auf die angrenzenden Park-and-Ride-Parkplätze am Wissenschaftspark Marienwerder auszuweichen.

Lesen Sie auch

Ditib-Sprecher: „Ganz Garbsen weint“

Osman Türkan, Sprecher der Ditib-Moschee in Garbsen, rechnet sogar mit mehreren Tausend Trauergästen. „Die Solidarität ist in diesem Ausnahmefall außergewöhnlich groß, weil fünf junge Menschen ums Leben gekommen sind“, sagt er. Nicht der Familien- und Freundeskreis sei deshalb nach wie vor sehr betroffen, sagt Türkan: „Ganz Garbsen weint.“

HAZ