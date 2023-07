﻿Delfi-Bad in Gehrden: Hunderte Kinder lernen in den Ferien schwimmen

Gehrden. Es ist keineswegs der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser: Vor den ersten Schwimmübungen steht zunächst einmal Theorie auf dem Programm. „Die Baderegeln sind sehr wichtig“, sagt Schwimmlehrerin Anja Bruns in der Halle des Delfi-Bades. Dann teilt sie mit weiteren ehrenamtlichen Kräften insgesamt 16 Grundschulkinder in zwei Kleingruppen ein. Für die jungen Nichtschwimmer und Schwimmanfänger ist auch am Anfang des zweiten Kurstages noch einmal Zuhören angesagt. „Vor dem Schwimmen duschen, nicht zu viel oder zu wenig essen und nicht bei Gewitter unter freiem Himmel ins Wasser gehen“, nennt Bruns die ersten wichtigen Grundsätze.

In der Schwimmhalle des Delfi-Bades herrscht in diesen Sommerferien täglich sehr viel Betrieb, obwohl auch längst die Freibadsaison auf Hochtouren läuft. Die Stadt Gehrden stellt das Hallenbad schon seit Anfang Juli für kostenlose Anfänger-Schnellkurse zur Verfügung. „Schwimmoffensive“ – so heißt das gemeinsame Pr0jekt der Region Hannover, des Turn-Klubbs zu Hannover (TKH) , des Stadtsportbundes (SSB) und des Regionssportbundes (RSB) – in Kooperation mit der Neue Presse. Für die Aktion konnten einzelne Kinder angemeldet werden. Das Angebot richtet sich aber auch an Grundschulen, Kitas, Horte und Vereine. Auch die Stadt Garbsen hat ein Schwimmbad zur Verfügung gestellt. Rund 1000 Kinder nehmen laut Region insgesamt teil.

Theoretischer Unterricht: Vor den ersten Schwimmübungen stehen wichtige Baderegeln auf dem Programm. © Quelle: Ingo Rodriguez

„Die Stadt Gehrden lässt uns das Hallenbad kostenlos für die täglichen Crashkurse nutzen. Die Region Hannover übernimmt Kosten wie etwa Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Trainingskräfte“, sagt die SSB-Koordinatorin der Schwimmoffensive, Miriam Caramanos. An diesem Vormittag absolvieren Kinder aus Hannover-Mittelfeld Hannover ihren zweiten Kurstag.

Laut SSB nehmen in der Schwimmhalle noch bis zum 1. August von montags bis sonntags täglich acht Stunden lang Hunderte Kinder an unterschiedlichen Kursen teil. Die Jungen und Mädchen aus Mittelfeld machen einen siebentägigen sogenannten Crashkurs. „Täglich bis zu zwei Stunden“, beschreibt Caramanos dieses Angebot.

Ausbildungsstau durch Corona-Pandemie

Der Ganztagskoordinator der Grundschule, Hendrik Wiese, sagt: „Die Aktion ist gut, weil viele Kinder noch gar nicht schwimmen können.“ Zudem sei das kostenlose Angebot vor allem für Familien mit einem geringen Einkommen eine Unterstützung. „Gerade durch die Corona-Pandemie ist es zu einem großen Ausbildungsstau bei Nichtschwimmern gekommen“, sagt Wiese. Die Schule habe nach einer Befragung Kinder aus dem ersten bis dritten Jahrgang angemeldet. „Nur drei von ihnen haben das Seepferdchen-Abzeichen“, berichtet der Ganztagskoordinator.

Die neunjährige Karalina ist ein Spezialfall: „Ich kann schon etwas schwimmen, aber ich habe noch nicht das Seepferdchen“, sagt das Mädchen. Was sie nach dem einwöchigen Kurs im Delfi-Bad für dieses Schwimmabzeichen beherrschen muss, sagt die langjährige Schwimmtrainerin Bruns aus Rethen: „Die Baderegeln, 25 Meter schwimmen, einen Ring aus schultertiefem Wasser holen und vom Beckenrand springen.“ Bruns hat sich nach einem Aufruf der Region Hannover – ebenso wie zahlreiche weitere Ehrenamtliche – als Übungsleiterin gemeldet, um die Aktion der Region zu unterstützen.

Bevor die Kinder einen Fuß ins Wasser halten dürfen, lernen sie von Bruns noch zwei besonders wichtige Regeln: „Nicht in unbekannte Gewässer springen und sich als Nichtschwimmer niemals nur auf eine Schwimmhilfe verlassen.“ Die erste Übung mit Wasserkontakt ist dann eher unangenehm: Es sei zur Orientierung lebenswichtig, unter Wasser die Augen geöffnet zu lassen, sagt Trainerin Bruns. Deshalb müssen alle Kinder unter Wasser die Farbe von verschiedenen Ringen erkennen und ansagen.

Erste praktische Übung: Die Kinder sollen unter Wasser die Augen geöffnet lassen und Farben erkennen. © Quelle: Ingo Rodriguez

Dann ist Planschen angesagt. Zu den ersten praktischen Übungen zählt es auch, im Sitzen am Beckenrand Kraulbeinschläge zu erlernen. Heutzutage sei es nicht mehr üblich, Kindern gleich das Brustschwimmen beizubringen, sagt die ehrenamtliche Übungsleiterin Jennifer Busch von der Startgemeinschaft Schwimmen Barsinghausen (SGS). „Es beginnt mit Rückenschwimmen, weil das als Starthilfe dem Körperschwerpunkt von Kindern entgegenkommt“, so die 18-Jährige.

Bei der Schwimmoffensive können Kinder aber nicht nur das Schwimmen lernen. Für Jungen und Mädchen, die bereits das Seepferdchen-Abzeichen besitzen, besteht die Möglichkeit, das Deutsche Schwimmabzeichen Bronze (Freischwimmer) zu erlangen. „Das ist für Kinder die Voraussetzung, um allein schwimmen zu können“, sagt SSB-Koordinatorin Caramanos. Die Anforderungen: „Kopfwärts vom Beckenrand, 200 Meter in 15 Minuten schwimmen, zwei Meter Tieftauchen und ein Sprung vom Startblock.“

Caramanos zieht eine Zwischenbilanz. „Bis jetzt haben allein in Gehrden durch die Kurse rund 50 Kinder das Seepferdchen gemacht und etwa 20 den Freischwimmer.“

