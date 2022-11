﻿Arnumer Stephan Martin erhält Bundesverdienstkreuz

Bundesverdienstkreuz für einen Arnumer: Stephan Martin hat es am Freitag in Hannover erhalten. Das hat gleich mehrere Gründe.

Arnum/Hannover. Stephan Martin ist bescheiden: „Ich gehe nicht als Gutmensch durchs Leben, der nur auf der Suche danach ist, wo er helfen kann. Aber wenn ich eine Chance erkenne, nutze ich sie.“ Diese Einstellung ist wohl auch ausschlaggebend dafür, dass der promovierte Arnumer Mediziner am Freitag – am Martinstag – mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden ist. Die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck überreichte ihm am Freitag während einer Feierstunde im Haus der Region in Hannover das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.