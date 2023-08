﻿Legionellen: Duschen im Strandbad gesperrt

Hemmingen-Westerfeld. Im Strandbad in Hemmingen-Westerfeld bleiben die Duschen innen aus. Der Bereich ist abgesperrt. Bei einer Kontrolluntersuchung vor einigen Tagen sind Legionellen festgestellt worden. Das teilte Jürgen Neumann, einer der Geschäftsführer gemeinnützigen Bäder GmbH, auf Anfrage dieser Redaktion mit. Es sei niemand erkrankt. Die Ursache sei noch unklar. Die Untersuchungen laufen Neumann zufolge noch.

Glücklicherweise sei das Problem erst kurz vor Saisonschluss aufgetreten. Das Duschen, allerdings nur kalt, sei jetzt nur noch unter einer Außendusche möglich. Die Legionellen hätten sich in einer sogenannten Zirkulationsleitung gebildet. Die Duschen im Strandbad an der Hohen Bünte sind an eine Solaranlage angeschlossen. Ein Sachverständiger für Trinkwasserhygiene habe die gesamte Anlage überprüft. Vorsichtshalber sei die Trinkwasserzufuhr gestoppt worden.

Das Strandbad öffnet am Donnerstag, 31. August, wetterbedingt das letzte Mal. Ursprünglich sollte am Sonntag, 3. September, Schluss sein. Die gemeinnützige Bäder GmbH betreibt auch das Freibad in Arnum. Die Saison steht unter keinem guten Stern. Wegen des wechselhaften Wetters kamen weniger Gäste als im Vorjahr. Im Juli wurde ins Arnumer Bad eingebrochen. Der oder die Einbrecher stahlen Geld.

