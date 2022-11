﻿Zwölfjähriger Ricklinger Spitzenturner vom SC Hemmingen-Westerfeld fährt zur Jugendweltmeisterschaft im Trampolin

Auf dem Sprung zu einem großen Ziel: Der Hemminger Trampolinturner Yorick Gerdes nimmt Ende November an der Weltmeisterschaft in Bulgarien teil.

Hemmingen/Ricklingen. Turn-Ass Yorick Gerdes ist auf großem Sprung: Das zwölfjährige Trampolin-Talent des SC Hemmingen-Westerfeld fährt zur Jugendweltmeisterschaft nach Sofia. Von Mittwoch bis Sonnabend, 23. bis 26. November, finden in Bulgariens Hauptstadt im Anschluss an die Trampolin-Weltmeisterschaft der Erwachsenen die Weltmeisterschaften des Nachwuchses im Alter von elf bis 21 Jahren statt. Unter den 36 dort für Deutschland antretenden Nachwuchsathletinnen und -athleten ist mit Yorick Gerdes auch ein junger Sportler vom SC Hemmingen-Westerfeld mit dabei.

„Von der Stadt weiß ich nichts, aber ich kenne ein paar der mitreisenden Trampolinturner vom Training“, sagt Gerdes, der die KGS Hemmingen-Westerfeld besucht. Gut abschneiden möchte er schon bei seiner ersten Weltmeisterschaft. Deshalb hat er als schwersten Sprung den vielfach geübten „Doppelsalto rückwärts gehechtet“ in seinem Programm.

Yorick Gerdes begann in Ricklingen mit dem Trampolin

Dabei hatte Yorick Gerdes gerade erst 2019, also mit neun Jahren, mit dem Turnen auf dem Sprungtuch angefangen – auf einem Gartentrampolin, daheim in Hannover-Ricklingen. Als dieses seinen turnerischen Ansprüchen nicht mehr genügte, begab er sich mit seiner Mutter auch im Internet auf die Suche nach Vereinen in der Nähe, die das Trampolinturnen als eigene Sparte anbieten.

„Wir erleben das in letzter Zeit öfter, dass man uns online findet“, sagt der SC-Trampolintrainer Thorsten Langner. Rund 100 Mitglieder zählt die Sparte in Hemmingen aktuell, das Altersspektrum reicht von sechs bis 30 Jahren. Gerdes zählt zu den Erfolgreichsten: Anfang Oktober 2022 wurde er bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart im Synchronspringen mit seinem Partner Noah Scherenberg aus Salzgitter Deutscher Vizemeister. Im Einzelwettbewerb seiner Altersklasse wurde er am Ende Vierter.

Auf dem Sprung zu einem großen Ziel: Der Hemminger Trampolinturner Yorick Gerdes nimmt Ende November an der Weltmeisterschaft in Bulgarien teil. © Quelle: Torsten Lippelt

Gerdes geht für den SC Hemmingen-Westerfeld an den Start

Trainerin Jana Langner erläutert: „Der Grund für den Erfolg liegt im Leistungssprung.“ Nach erforderlichem Einzeltraining in der Corona-Pandemie im Bundesstützpunkt in Salzgitter trainiert das Juniortalent vom SC Hemmingen-Westerfeld seit Anfang 2022 nun in Hannover sechsmal die Woche jeweils drei Stunden. Thorsten Langner ergänzt: „Damit er nun an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann, musste er auf Qualifikationsturnieren im Pflicht- und im Kürteil je einmal die Mindestpunktzahl erreichen.“ Dies gelang ihm Anfang Oktober bei der Deutschen Meisterschaft in Stuttgart mit der Pflicht und zehn Tage später in Tschechien mit der Kür.

Auch für den SC-Vorsitzenden Gerd Gerlach ist die WM-Teilnahme etwas Besonderes. „Es ist historisch für den Verein, da Yorick der wohl erste junge Sportler ist, der für den SC Hemmingen-Westerfeld an offiziellen Weltmeisterschaften teilnimmt, also für Deutschland an den Start geht. Deshalb sind wir alle im Verein sehr stolz auf Yorick und seinen Trainer.“ Für Gerlach ist die WM-Teilnahme aber nicht nur das Ergebnis einer guten Trainingsarbeit mit Individualtraining. Er sieht es auch darin begründet, dass der Verein sein Equipment in den vergangenen Jahren auf ein Topniveau für den Trampolinsport gehoben hat. Beispielsweise werde inzwischen ausnahmslos auf vier professionellen Wettkampftrampolinen trainiert.

SC-Chef schlägt dritte Sporthalle an der Hohen Bünte vor

Das Bestreben des Vereins, Breitensport möglichst zu besten Bedingungen anzubieten, habe beim Trampolin nicht nur bei Gerdes, sondern auch bei weiteren Trampolinturnern inzwischen zu tollen sportlichen Entwicklungen geführt. Auch in den Sportarten Fußball und Tischtennis, Rhönrad und Leichtathletik gehen talentierte Kinder und Jugendliche auf Landesebene für den SC ihrem Lieblingssport nach.

Um in Hemmingen auch in Zukunft öfter solche Erfolge möglich zu machen, wäre eine weitere, also dritte Sporthalle im Bereich der KGS Hemmingen wünschenswert, sagt Gerlach. Damit könnten die zeitlichen Trainingskapazitäten erweitert und besonderen Talenten zusätzliche Individualtrainingszeiten angeboten werden. „Zur Förderung der Leichtathletik ist hier die Sanierung der Leichtathletikanlage auf dem Sportgelände Hohe Bünte zwingend vonnöten und soll mit Unterstützung der Stadt Hemmingen in den kommenden drei bis fünf Jahren realisiert werden.“ Der Verein könnte überlegen, einen vereinseigenen Fonds zu installieren, um daraus bei Bedarf Spitzensportler des Vereins finanziell unterstützen zu können. Denkbar wäre auch, dass Hemminger Unternehmen Patenschaften für besondere Talente übernehmen, um diese auf ihrem sportlichen Werdegang zu begleiten.

Teilnahme an Weltmeisterschaft wird gefördert

Überrascht war der Hemminger Verein im Zusammenhang mit der Trampolin-Jugend-WM, dass der Eigenanteil für die Teilnahme bei mehr als 3000 Euro liegt und die Familien der teilnehmenden Kinder eigenständig zusehen müssen, wie sie das finanzieren können. Im SC-Vorstand bestand sofort Einigkeit darin, dass die erste Teilnahme eines Vereinssportlers an Weltmeisterschaften nicht an der Finanzierung scheitern darf. „Deshalb haben wir schnell das Signal an die Familie gegeben, dass der SC diese Kosten durch gebildete Rücklagen absichert“, sagt Gerlach.

Inzwischen fördert auch die Lotto-Sportstiftung die Teilnahme mit 1500 Euro. Aber auch die Bürgerstiftung Hemmingen hat angekündigt, Gerdes’ besonderes Talent zu honorieren. „Grundsätzlich scheint es ein Problem bei der sportlichen Talentförderung in Deutschland zu geben, da die Förderung nicht selten vom sozialen und finanziellen Hintergrund der jeweiligen Familien abhängig ist und viele Talente somit nicht den Weg in eine optimale Förderung finden“, bemängelt Gerlach. Deshalb sei der SC Hemmingen-Westerfeld bestrebt, alles zu versuchen, damit Sportlerinnen und Sportler auch tatsächlich an Wettbewerben teilnehmen können, für die sie sich sportlich qualifiziert haben.

Thorsten Langner stellt klar: „Diese Förderung ist außergewöhnlich.“ Trampolinturnen werde selbst im Deutschen Turner-Bund als Sportart eher stiefmütterlich behandelt. Wer privat oder als Firma den Hemminger Trampolinsport unterstützen möchte, erreicht Langner unter Telefon (0178) 3499183.

Von Torsten Lippelt