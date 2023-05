﻿Stadtbahnverlängerung von Hannover nach Arnum: Keine Zeit zu verlieren

Hannover/Hemmingen. Die Arbeiten für die Verlängerung der Stadtbahn von Hannover nach Hemmingen sind noch in vollem Gange. Die Trasse in den Stadtteil Westerfeld soll im Dezember 2023 in Betrieb gehen. Doch schon jetzt werden die Weichen für eine Weiterführung bis nach Arnum gestellt. Der Rat in Hemmingen hat sich Ende Mai mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen. Im kommenden Jahr soll die Regionspolitik entscheiden, sofern das Projekt wirtschaftlich sein sollte. Noch laufen die Berechnungen der Region dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umsteiger vom Auto brauchen attraktive Alternativen

Kritiker des Vorhabens wollen jedoch erst einmal abwarten, wie die neue Stadtbahnverbindung nach Westerfeld überhaupt angenommen wird. Sie fürchten Lärm und eine lange Bauzeit. Die Sorgen sind berechtigt. Und doch kein Grund, die Planungen auf die lange Bank zu schieben.

Angesichts der langen Planungsprozesse ist keine Zeit zu verlieren. Wer die Verkehrswende ernst nimmt und Menschen zum Umstieg vom Auto auf klimafreundlichere Verkehrsmittel bewegen will, muss möglichst schnell attraktive Alternativen schaffen. Eine Stadtbahn, die von Arnum bis in Hannovers Innenstadt fährt, bringt dafür viel Potenzial mit. Übrigens auch für viele Anlieger entlang der Strecke in Hannover und Hemmingen, an deren Haustüren in Zukunft deutlich weniger Autos vorbeirauschen würden.

HAZ