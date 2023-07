﻿Geschmack, Größe, Menge: So wird die Heidelbeerernte in der Region Hannover

Burgwedel/Isernhagen. Niedersachsens Heidelbeerbauern starten zuversichtlich in die Erntesaison. „Unsere Kulturen sind gut über den Winter gekommen, und auch in der Blütezeit hat es keine nennenswerten Frostschäden gegeben“, sagt Fred Eickhorst, Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer, im Gespräch mit dieser Redaktion. „Wir gehen von einer guten Qualität und einer guten Menge aus.“

Ähnlich sieht es Christoph Henke vom Heidelbeerhof in Kleinburgwedel. „Die Qualität liegt in diesem Jahr über dem Durchschnitt“, sagt Henke. Weiterer Pluspunkt: „Die Heidelbeeren sind in diesem Sommer größer als im Vorjahr.“ Das freut nicht nur den Landwirt („größere Früchte lassen sich leichter ernten“), sondern auch dessen Kundschaft. „Die möchte auch lieber große Früchte im Korb haben“, sagt Henke.

Preise sollen stabil bleiben

Und was ist mit dem Preis? „Der wird nicht höher sein als im vergangenen Jahr“, verspricht Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer. „Wir wollen ein gleichmäßiges Angebot schaffen und die Preise bis September stabil halten. Momentan sieht es so aus, als sollte uns das gelingen.“

Auch, weil die Billigkonkurrenz aus dem europäischen Ausland in diesem Jahr mit Wetterschäden zu kämpfen hat. „Aus Spanien erwarten wir keine Ware mehr“, sagt Eickhorst, „dort hat es eine extreme Hitzewelle gegeben.“ In Osteuropa wiederum, etwa in Polen und Serbien, beklagen die Heidelbeerbauern starke Frostschäden. „Es ist noch nicht klar, wie schlimm es dort wirklich ist“, sagt Eickhorst. „Aber es wird wohl in diesem Jahr deutlich weniger Heidelbeeren aus Osteuropa geben.“

„Die Qualität liegt in diesem Jahr über dem Durchschnitt“: Heidelbeerbauer Christoph Henke aus Kleinburgwedel blickt optimistisch auf die anstehende Saison. © Quelle: Patrick Hoffmann

Die Heidelbeerbauern in Niedersachsen seien von solchen Schäden „zum Glück verschont geblieben“, so Eickhorst. Der Regen im Frühjahr sei ausreichend gewesen, und die kurze Hitzephase im Juni sei zwar „nicht gerade förderlich gewesen, hat uns aber auch keine größeren Probleme bereitet“.

70 Prozent aus Niedersachsen

Laut Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer haben die deutschen Landwirte im vergangenen Jahr rund 15.400 Tonnen Heidelbeeren geerntet – und somit 8,7 Prozent weniger als 2021. 70 Prozent aller deutschen Heidelbeeren kommen aus Niedersachsen. In der norddeutschen Tiefebene produzieren der Landwirtschaftskammer zufolge derzeit 153 Betriebe Heidelbeeren auf etwa 2000 Hektar Anbaufläche.

