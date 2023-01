﻿Polizei Hannover fasst Männer nach Supermarkt-Überfall: Ist es die Bande?

Bewaffnete Räuber haben am Donnerstagabend die Edeka-Filiale in Isernhagen H.B. überfallen. Die Polizei war aber so schnell mit einem Großaufgebot vor Ort, dass sie zwei Verdächtige festnehmen konnte. Sind die Männer auch für die anderen Taten in der Region Hannover und bei Peine verantwortlich?

Zwei Verdächtige gefasst: Bewaffnete Räuber haben am Donnerstagabend die Edeka-Filiale in Isernhagen H.B. überfallen.

Isernhagen/Hannover. Ist es möglicherweise das Ende der wochenlangen Überfallserie? Die Polizei hat am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot zwei mutmaßliche Supermarkträuber in Isernhagen H.B. gefasst. Die Verdächtigen sollen zuvor mit einer Waffe die Edeka-Filiale an der Burgwedeler Straße ausgeraubt haben. Die Ermittler prüfen jetzt Zusammenhänge zu den mindestens zehn anderen Taten, die seit Mitte Dezember im Raum Hannover und Peine verübt wurden.

Auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt Hannovers Polizeisprecher Marcus Schmieder jetzt die Festnahme zweier Männer: „Gegen 20 Uhr gab es einen Überfall auf den Edeka.“ Bei den Ermittlern sei daraufhin ein Notruf eingegangen, zahlreiche Streifenwagen rückten nach Isernhagen H.B. aus. Gezielt überwacht wurde der Markt im Vorfeld offenbar nicht. Neben den Polizeikräften am Boden unterstützte der Polizeihubschrauber „Phoenix“ aus der Luft. Schmieder: „Im Zuge des Einsatzes konnten wir zwei Personen stellen.“

„Vielen Dank für Ihr Verständnis“: Wegen des Überfalls wird derzeit im Edeka nur Kartenzahlung akzeptiert. © Quelle: privat

Ende der Überfallserie in Hannover? „Wir prüfen Zusammenhänge“

Viele Angaben zum Tathergang und zu den Verdächtigen kann der Polizeisprecher derzeit zwar noch nicht machen, aber ein Zusammenhang mit der Überfallserie seit dem 14. Dezember liegt schon jetzt nahe. "Das werden wir auf jeden Fall prüfen", sagt Schmieder. Im Tagesverlauf will die Polizei weitere Angaben machen.

Schon während des Einsatzes am Donnerstagabend war der Überfall Thema in sozialen Netzwerken, auch am Freitagmorgen sprachen die Menschen unter anderem beim Bäcker in der Edeka-Filiale über den Raub. Darüber hinaus akzeptiert der Supermarkt bis auf Weiteres nur Kartenzahlung.

Die große Hoffnung der Geschäfte und Ermittler: dass es endlich das Ende der Überfallserie ist. Allein in der Region Hannover hat es mit dem aktuellen Fall mindestens sieben Supermärkte getroffen. Unter anderem traf es Edeka-Filialen in Hannover-Döhren und Lehrte-Hämelerwald, dazu Netto-Filialen in Garbsen-Frielingen, Alt-Laatzen sowie Langenhagen und den Penny in Burgdorf-Ehlershausen.

Im Raum Peine verzeichnete die dortige Polizei bislang mindestens drei Fälle. Jedes Mal ähnelten sich Täterbeschreibungen und Vorgehensweise. Erst am Mittwoch hatten die Ermittler angegeben, ihr Wissen austauschen zu wollen.

Von Peer Hellerling und Alina Stillahn