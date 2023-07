Unfall in Isernhagen

Fußgänger übersieht Radfahrerin in Altwarmbüchen: 59-Jährige stürzt und muss ins Krankenhaus

Eine 59-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger in Isernhagen verletzt. Dieser war ihr an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen unvermittelt vor das Fahrrad gelaufen.