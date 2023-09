﻿Hunde sterben im heißen Auto am A2-Center: Halterin muss 5000 Euro zahlen

Isernhagen. Dieser Fall hatte nicht nur Tierschützer schockiert: Im August 2022 waren zwei Hunde gestorben, weil ihre Besitzerin sie in der prallen Sonne auf dem Parkplatz vor dem A2-Center in Altwarmbüchen zurückgelassen hatte. Ein fünfjähriger Dobermann starb bereits im Auto, für eine eineinhalbjährige Chihuahua-Hündin kam auch die Hilfe der Ärzte in der Tierärztlichen Hochschule Hannover letztlich zu spät. Doch welche Konsequenzen hatte der tragische Vorfall nun für die Halterin?

Hunde mehr als zwei Stunden im Auto

Die Polizei leitete damals Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Zwar hatte die Frau zuerst beteuert, nur wenige Minuten im A2-Center gewesen zu sein, um etwas aus der Apotheke abzuholen. Die Videoüberwachung des A2-Centers widerlegte diese Aussage jedoch: Die Frau war mehr als zwei Stunden, exakt 159 Minuten, weg gewesen – ihre Hunde blieben in dieser Zeit im heißen Auto. Und das, obwohl es ein schattiges kostenloses Parkhaus am A2-Center gegeben hätte und Hunde in diesem Einkaufszentrum angeleint auch willkommen gewesen wären.

Kein Vorsatz nachzuweisen

Laut Strafgesetzbuch sind bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafen möglich – für jeden, „der ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder ihm unter bestimmten Umständen erhebliche Schmerzen zufügt.“ Allerdings muss dem Täter oder der Täterin dafür Vorsatz nachgewiesen werden. Eben das konnten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.

So wurde der Fall an die Region Hannover zur Ahndung als Ordnungswidrigkeit abgegeben, teilt Regionssprecherin Carmen Pförtner auf Nachfrage mit. „Die Staatsanwaltschaft hat einen Vorsatz nicht mit hinreichender Sicherheit als erwiesen angesehen.“ Das heißt: Man geht davon aus, dass die Frau ihren Hunden nicht bewusst Schmerzen zufügen oder sie gar umbringen wollte.

5000 Euro Bußgeld

Die Region Hannover hat nach eigener Aussage ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro festgesetzt, das die Frau beglichen habe, so Pförtner weiter. Auch ein Verbot, künftig wieder Hunde zu halten, hat die Region nicht ausgesprochen. „Ein Anhörungsverfahren für ein Hundehaltungsverbot wurde wieder eingestellt, da die Region Hannover nach Prüfung verschiedenster Punkte keine Wiederholungsgefahr gesehen hat“, sagt Pförtner.

