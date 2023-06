Kostenfrei bis 12:00 Uhr lesen

Finkbeiners Kostprobe

Das Restaurant „Esskultur“ in Hannover steht für kurzweilige Wohlfühlküche

Im „Esskultur“ am Aegidientorplatz verhaspelt man sich in haltlosen Versprechungen und verklausulierter Anrichteweise. Dabei läge das Gute so nah.