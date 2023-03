﻿Bomben in Hannover: So funktionieren sie und so wird nach ihnen gesucht

Bombenräumung am 5. März in Laatzen: Das müssen Sie über die Großaktion wissen

Am Sonntag, 5. März, müssen 20.000 Menschen in Laatzen ihre Häuser wegen einer Bombenräumung verlassen. Wie läuft der Tag ab, wie lange dauert die Evakuierung, und was wird in der Notunterkunft angeboten? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.