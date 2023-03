﻿Bombensprengung in Laatzen: Wer zahlt bei kaputten Fenstern und Autos?

Hängen in der Luft: Die Üstra-Gleise auf Höhe der Detonationsstelle an der Erich-Panitz-Straße.

Laatzen. Die Sprengung der beiden Fliegerbomben in Laatzen hat einige Schäden angerichtet. Gerade die Explosion an der Erich-Panitz-Straße riss Teile der Üstra-Gleise aus dem Boden, die Straße wurde in Mitleidenschaft gezogen, und Trümmerteile flogen teils 90 Meter weit durch die Luft. Noch immer ist das genaue Ausmaß nicht abzuschätzen, ebenso die Kosten. Wer kommt eigentlich dafür auf, wenn es Schäden beispielsweise am eigenen Haus oder Auto gibt?

Ganz grundsätzlich zahlt das Land Niedersachsen die Kosten „der Beseitigung von Kampfmitteln, die der Abwehr einer unmittelbaren Gefahr dienen“, teilt der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) mit. Das beinhalte die Bergung, Entschärfung oder Sprengung, den Transports und die Vernichtung. Aus diesem Grund wird auch niemand finanziell zur Verantwortung gezogen, wenn im privaten Vorgarten eine Fliegerbombe liegt und deshalb Tausende Menschen ihr Zuhause verlassen müssen.

Trümmerteile, Erde und Wurzeln flogen teils Dutzende Meter weit. © Quelle: Katrin Kutter

Eigene Versicherung übernimmt Schäden

Anders sieht es dagegen bei den Schäden nach einer Sprengung aus: Die übernimmt nicht das Land. Das niedersächsische Gefahrenabwehrrecht lässt Ausgleichsansprüche nicht zu, wenn die Sprengung auch unmittelbar zum Schutz der geschädigten Person oder deren Vermögen diente. Dieser Umstand sei beim Zerstören von Blindgängern im Allgemeinen anzunehmen.

Deshalb müssen beispielsweise zerstörte Fensterscheiben oder Risse im Mauerwerk privat abgerechnet werden. Mieter und Hausbesitzer sollten sich an ihre Gebäude- beziehungsweise Hausratversicherung wenden, darin seien in der Regel Explosionsschäden abgedeckt. Wird ein Auto demoliert, greift die Teilkaskoversicherung. Diese Regelung mussten zuletzt im Oktober 2020 diverse Kleingärtner in Hannover-Seelhorst anwenden, nachdem dort ein Blindgänger gesprengt wurde. Damals gingen Fensterscheiben zu Bruch, Dächer wurden abgedeckt.

Kommunen können im Ausnahmefall zahlen

Von Brocken getroffen: Bei einer Bombensprengung 2017 in Hannover-Misburg wurden unter anderem Autos demoliert. © Quelle: Feuerwehr Hannover (Archiv)

In absoluten Härtefällen kann aber auch die Kommune einzelne Kosten übernehmen – beispielsweise dann, wenn keine entsprechende Versicherung abgeschlossen wurde. Darüber hinaus müssen Betroffene nachweisen, nicht für die Schäden mitverantwortlich zu sein. Meist ist dann die Rede von sogenannten leicht beweglichen Sachen, etwa Gartenmöbel, Markisen – oder eben auch Autos. Diese hätten generell im Vorfeld aus dem Gefahrenbereich oder in Sicherheit gebracht werden können.