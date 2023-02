﻿Politisch motivierter Brandanschlag? Pkw auf Siemens-Gelände in Laatzen geht in Flammen auf

Ein Pkw ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Siemens-Gelände in Laatzen in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Nun gibt es ein Bekennerschreiben.

Laatzen. Handelt es sich bei dem Brand eines Pkw auf dem Siemens-Gelände in Laatzen am vergangenen Mittwoch um einen politisch motivierten Brandanschlag? Das jedenfalls legt ein Bekennerschreiben nah, dass dieser Redaktion vorliegt.

Darin heißt es, dass Brandsätze mit Zeitzündern an vier Fahrzeugen der Firma angebracht wurden. „Leider haben nicht alle gezündet, wir wissen jedoch sicher von mindestens einem Auto, das komplett ausgebrannt ist“, schreiben die Verfasser weiter. Ob es sich bei den Verfassern um eine Gruppe oder eine Einzelperson handelt, ist unklar. Der Absender des Schreibens nennt sich „anonym“. Im Text ist von „wir“ die Rede.

Polizei spricht am Mittwoch von Brandstiftung

Tatsächlich ging in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände an der Werner-Siemens-Straße ein Auto in Flammen auf. Die Ortsfeuerwehr Laatzen wurde gegen 3.30 Uhr alarmiert und konnte das Feuer schnell löschen. Es bestehe kein Zweifel daran, dass es sich um Brandstiftung handelt, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover dazu am Mittwoch mit. Die Polizei bestätigt am Freitagabend, dass auch weitere Autos durch Feuer beschädigt wurden. Zum weiteren Ermittlungsstand will sie keine Auskünfte geben.

Die Verfasser verweisen in dem Schreiben auch auf weitere Bekennerschreiben von „anonym“ auf der Plattform „de.indymedia“. Sie wurde vom Verfassungsschutz zuletzt als gesichert linksextremistische Bestrebung eingestuft.

Ihre Aktion begründen sie damit, dass Siemens „weltweit das Grundgerüst der Infrastruktur für kapitalistische und neokoloniale Ausbeutung“ bereitstelle. Dabei zeige der Konzern auch an dem Infrastrukturprojekt „Tren Maya“ in Mexiko großes Interesse. Die Verfasser befürchten, dass dort durch den Bau eines gewaltigen Schienennetzes verschiedene Ökosysteme zerstört und die indigenen Gruppen enteignet werde.

Weiterer Anschlag im November 2021

In diesem Zusammenhang scheint es sich bei dem möglichen Brandanschlag in Laatzen nicht um den einzigen Vorfall in der Region Hannover zu handeln. Eines der Bekennerschreiben auf der Plattform wird offenbar auch im Verfassungsschutzbericht Niedersachsen für das Jahr 2021 erwähnt. Im November 2021 schlugen Unbekannte die Scheiben eines Transporters des Siemens-Konzerns ein und sprühten den Schriftzug „No al Tren Maya“ (Nein zu Tren Maya) auf das Fahrzeug.