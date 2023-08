﻿Staatsanwaltschaft: „Führerhaus“-Aufkleber auf Laatzener Lkw ist legal

Laatzen. Das Anbringen des Aufklebers „Führerhaus – Fahrer spricht deutsch!“ in Frakturschrift an einen Lastwagen erfüllt nicht den Straftatbestand der Volksverhetzung. Zu diesem Schluss kommt die Staatsanwaltschaft Hannover, nachdem ein Laatzener Ehepaar Strafanzeige gestellt hatte. Auslöser war ein entsprechender Aufkleber an einem Fahrzeug eines Laatzener Entsorgungsunternehmens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Staatsanwaltschaft habe die Anzeige geprüft, erläuterte die Behörde auf Anfrage dieser Zeitung. „Aber hier ist eine Erfüllung des Tatbestands der Volksverhetzung nach rechtlicher Prüfung verneint worden“, sagt Behördensprecherin Kathrin Söfker. Voraussetzung für die Erfüllung des Straftatbestands ist laut Strafgesetzbuch unter anderem, dass jemand „den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt“ – so steht es wörtlich in Paragraf 130. „Eine solche Aussage lässt sich dem knappen Text mangels Substanz nicht entnehmen“, sagt Söfker in Hinblick auf den fraglichen Aufkleber. Das Verfahren sei mangels Anfangsverdachts eingestellt worden.

„Zwar lässt sich aus der Kombination der heute nicht mehr gebräuchlichen Schrift mit dem Wortteil ,Führer’ eine Anspielung auf den NS-Staat herauslesen“, heißt es in der Begründung der Staatsanwaltschaft wörtlich. Diese Interpretation sei aber nicht zwingend. „Unabhängig davon würde auch eine durch Wortspiele zum Ausdruck gebrachte Anspielung auf den NS-Staat allein noch keinen Straftatbestand erfüllen.“

Ehepaar legt Beschwerde ein

Das Laatzener Ehepaar Joachim und Bernadette Gottschalk hat gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt, über die nun die Generalstaatsanwaltschaft in Celle zu befinden hat. Ein Großteil der jüdischen Familie von Bernadette Gottschalk wurde während des Holocaust von den Nationalsozialisten ermordet. Das Ehepaar hatte argumentiert, der Aufkleber stelle in seiner Aufmachung dar, dass der Fahrer die Ideologie des NS-Verbrecherstaats propagiere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Laatzen hatte der Sticker Empörung ausgelöst, auch mehrere Ratspolitiker und Bürgermeister Kai Eggert (parteilos) protestierten. Der Geschäftsführer des Laatzener Betriebs hatte den Aufkleber daraufhin entfernt und betont, dass es sich bei seinem Betrieb nicht um ein Nazi-Unternehmen handle. Die Aufschrift sei von einem einzelnen Fahrer an einem Fahrzeug angebracht worden.

Geschmacklose Aufkleber wie der „Führerhaus“-Schriftzug sind in rechten Kreisen verbreitet und werden immer wieder gemeldet. Die Frakturschrift wurde zwar bereits vor der NS-Zeit verwendet, ist aber heute Kennzeichen extremistischer Kreise und wird vorwiegend von solchen Gruppierungen verwendet. In einschlägigen Internetshops werden Aufkleber wie diese neben Reichsflaggen und Sprüchen wie „Klagt nicht, kämpft!“ – ebenfalls in Fraktur verfasst – verkauft. Auch die Zahlenkombination „1“ und „8“ als Anspielung auf die Initialen Adolf Hitlers, dem ersten und achten Buchstaben des Alphabets, wird dabei verwendet.

„Das ist ein Brandbeschleuniger“

„Uns ist bewusst geworden, dass das eine allgemein hingenommene Angelegenheit ist“, sagt Joachim Gottschalk in Hinblick. „Das ist eine Art Brandbeschleuniger, ein nationalsozialistisch geprägter Humus, der unsere Gesellschaft durchdringt.“ Einen solchen Nährboden brauche der Antisemitismus, dies hätten die Erfahrungen der Weimarer Republik gezeigt. Deshalb hätten er und seine Frau es sich zur Aufgabe gemacht, dagegen vorzugehen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Ehepaar stellte zudem einen weiteren Strafantrag wegen ähnlicher Aufkleber im fränkischen Stadtsteinach, wo nach einem Bericht der Tageszeitung „Fränkischer Tag“ Sticker mit dem „Führerhaus“-Schriftzug und „Klagt nicht, kämpft!“ auf Fahrzeugen eines Bauunternehmens angebracht wurden. Besonders perfide: Der ehemalige Eigentümer des Unternehmens kommt aus Israel und ist jüdischen Glaubens.

HAZ