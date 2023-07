Das ist außergewöhnlich: Die 22-jährige Bogenschützin Samantha Stanton vom VfL Grasdorf ist Bruchmeisterin beim Schützenfest in Hannover. Am Sonntag hat sie beim Ausmarsch den ersten Zug angeführt.

Grasdorf/Hannover. Sie hat nie eine Schützenuniform getragen und auch an keinem Königsschießen teilgenommen. Dennoch bekleidet die 22-jährige Samantha Stanton in diesem Jahr eines der wichtigsten Ämter beim Schützenfest in Hannover. Sie ist Bruchmeisterin und hat am Sonntag beim großen Schützenausmarsch mit rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die weiße Standarte getragen und den ersten Zug angeführt.