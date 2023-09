Wegen Bauarbeiten: Stadtbahn-Linie 1 endet am Wochenende in Laatzen

Laatzen. Die Bauarbeiten am neuen Hochbahnsteig in Gleidingen gehen am Wochenende 16. und 17. September in die heiße Phase. Die Stadtbahn-Linie 1 der Üstra wird deshalb von Sonnabend, 5 Uhr, bis zum Betriebsbeginn am Montag (etwa 3 Uhr) im Süden Laatzens gesperrt. In dieser Zeit verkehren die Stadtbahnen lediglich zwischen den Endpunkten Langenhagen und Laatzen. „Die Stadtbahnlinie 2 ist nicht betroffen und fährt die reguläre Strecke zwischen Alte Heide bis Rethen/Nord“, stellt die Üstra klar.

Als Alternative bietet die Üstra Busse an, die zwischen Laatzen-Mitte und Sarstedt verkehren. Fahrgäste steigen an der Bushaltestelle der Linien 340/341 neben dem Stadtbahn-Hochbahnsteig des Endpunkts Laatzen ein. Die Haltestelle Rethener Winkel entfällt aufgrund der Baustellensituation in Laatzen. Eine Ersatzhaltestelle für den Haltepunkt Rethen/Nord richtet die Üstra an der Peiner Straße/Höhe Bachstraße ein. Die übrigen Einstiegsstellen befinden sich jeweils in unmittelbarer Nähe zu den regulären Stadtbahn-Haltepunkten.

Die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra) lässt am Wochenende die Beton-Fertigteile für die neuen Hochbahnsteige in Gleidingen einsetzen. „Aus Sicherheitsgründen sind die Arbeiten nicht unter laufendem Stadtbahnbetrieb möglich“, teilt die Infra mit.

