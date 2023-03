﻿Nach Bombensprengung: Üstra-Stadtbahn fährt bald wieder durch Laatzen

Die Reparaturarbeiten an den zerstörten Stadtbahngleisen in Laatzen biegen auf die Zielgerade ab. Laut Üstra wird die Strecke der Linie 1 entlang der Erich-Panitz-Straße wie geplant wieder freigegeben. Anfang März musste ein Blindgänger direkt an den Schienen gesprengt werden.

Laatzen. Die Instandsetzungen bei der Üstra liegen absolut im Zeitplan: Die Reparatur der Stadtbahngleise in Laatzen, die durch die gesprengte Bombe Anfang März zerstört wurden, wird pünktlich abgeschlossen. Das teilt das Unternehmen jetzt mit. Die kontrollierte Explosion des Blindgängers hatte in der Nacht zum 6. März einen tiefen Krater ins Gleisbett an der Erich-Panitz-Straße gerissen. Schon am nächsten Morgen wusste die Üstra: Die Reparatur wird Wochen dauern.

Nun die erfreuliche Nachricht: „Mit Betriebsbeginn am Sonnabend, 25. März, wird der Regelbetrieb der Linie 1 über Laatzen wieder aufgenommen“, teilen die Verkehrsbetriebe mit. „Mit Hochdruck“ arbeitete die zuständige Infrastrukturgesellschaft infra seitdem daran, die Strecke schnellstmöglich wieder freigeben zu können. Der Bombentrichter wurde bereits vollständig aufgefüllt, bis einschließlich Freitag werden die Schienen neu verlegt. Am Abend sollen dann Testfahrten starten.

Tiefer Krater: Der Tag nach der Bombensprengung an der Erich-Panitz-Straße in Laatzen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Stadtbahnlinie 1 seit Anfang März unterbrochen

Die Gleise wurden bei der Sprengung eines Blindgängers zerstört. Schwere Trümmerteile flogen bis zu 90 Meter durch die Luft und landeten beispielsweise auf einem benachbarten Spielplatz. Wegen der massiven Schäden und Reparaturarbeiten ist der Bereich der Erich-Panitz-Straße nach wie vor gesperrt, die Stadtbahnen der Linie 1 starten und enden aktuell noch an der Station Laatzen/Ginsterweg. Laut Üstra gilt der altbekannte Fahrplan ab Sonnabend, 5 Uhr.

Doch auch wenn die Züge wieder rollen: Ganz aufgehoben ist die Baustelle noch nicht. Voraussichtlich bis Mitte April müssen Autofahrerinnen und Autofahrer den Bereich mit Tempo 30 passieren. Und voraussichtlich in der Nacht vom 17. auf den 18. April muss eine sogenannte Schienenstopfung durchgeführt werden, sodass ab 22 Uhr auf dem Abschnitt Busse pendeln. Sobald die Stadtbahnen wieder fahren, wird auch die zerstörte Fahrbahn der Erich-Panitz-Straße endgültig geflickt.

Hängen in der Luft: die demolierten Stadtbahngleise der Linie 1 nach der Bombensprengung. © Quelle: Katrin Kutter

Bombenräumung in Laatzen: 20.000 Menschen mussten raus

Bei der größten Evakuierung in Laatzens Stadtgeschichte mussten am Sonntag, 5. März, rund 20.000 Menschen ihr Zuhause verlassen. An verschiedenen Stellen lagen drei Blindgänger. Neben der Bombe an der Erich-Panitz-Straße musste auch eine an der B443 gesprengt werden. Das riss ebenfalls ein Loch in die dortige Fahrbahn, der Bereich blieb tagelang gesperrt. Lediglich ein Sprengkörper in einem Vorgarten konnte durch Entfernen des Zünders unschädlich gemacht werden.

Weil die Evakuierung sich durch unerlaubte Menschen im Sperrgebiet immer mehr verzögerte und auch das Entschärfen nicht so einfach möglich war, geriet der Zeitplan massiv ins Wanken. Erst nach 1 Uhr konnten die Menschen in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren – die Stadt hatte mit etwa 18 Uhr gerechnet. Das mangelnde Kommunikationsverhalten der Verwaltung zog schon während der Bombenräumung deutliche Kritik der Menschen aus Laatzen auf sich.