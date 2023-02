﻿Ab 2024: Darum verschwindet „Rethen“ von den Stadtbahn-Displays der Linie 2

Laatzen. Die Haltestellen und Fahrziele von Hannovers Stadtbahnlinien sind für die genannten Orte oft auch eine Art Werbung: Wem wäre wohl sonst die Alte Heide oder der Fasanenkrug ein Begriff, wenn es sich nicht um die Endpunkte der Stadtbahnlinien 2 und 9 handelte? Nicht zuletzt wegen dieses Marketingeffekts setzte sich die Stadt Laatzen im Jahr 2009 vehement dafür ein, dass die nördlichste der Grasdorfer Stadtbahn-Haltestellen „aquaLaatzium“ heißen darf – und nicht etwa nach einer Wegbezeichnung benannt wird, wie es im Streckennetz sonst üblich ist. Seitdem taucht der Name auf allen Netzplänen der Üstra auf.

Rethen ist künftig kein Endpunkt mehr

Vor diesem Hintergrund könnte die Bekanntheit Rethens außerhalb des Stadtgebiets künftig etwas leiden: Laatzens zweitgrößter Ortsteil wird ab 2024 nicht mehr den Endpunkt der Linie 2 beheimaten und dementsprechend von den Displays der Stadtbahnen verschwinden. Grund ist die Stadtbahnverlängerung nach Gleidingen. Wenn die Linie 2 bis Gleidingen weitergeführt wird, ersetzt die neue Haltestelle nicht nur den bisherigen Haltepunkt „Gleidingen/Orpheusweg“, sondern wird auch zur Endhaltestelle der Linie 2 – mit entsprechender Kennzeichnung auf den Stadtbahnwagen und im Linienplan.

Üstra und Region planen neue Liniennummern

Im gleichen Zuge wollen Üstra und Region auch das übrige Liniennetz hinsichtlich Namen und Nummerierung überarbeiten. Zum Fahrplanwechsel 2023/24 wird Hemmingen im Zuge der dortigen Stadtbahnverlängerung als Endhaltepunkt der neuen Linie 13 aufgenommen, die künftig anstelle der Linie 9 zum Fasanenkrug rollt. Der neue Linie-2-Endpunkt Gleidingen soll bisherigen Plänen zufolge im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen.

Erörtert werden die Änderungen auch deshalb in einem Zusammenhang, weil Umbenennungen hohe Kosten mit sich bringen: Schließlich müssen sämtliche Linienpläne im Üstra-Gebiet ausgetauscht werden – sowohl in den Stadtbahnen als auch an den Aushängen. Für 2023 geht die Üstra von Kosten in Höhe von 213.000 Euro aus, für das Folgejahr von weiteren 125.000 Euro.

Stadtteil bleibt Bestandteil von fünf Haltestellen-Bezeichnungen der Linien 1 und 2

Formal müssen die Änderungen, die das Ergebnis der Arbeit einer Projektgruppe von Region, Üstra und Regiobus sind, noch beschlossen werden. Der Verkehrsausschuss der Region berät am 7. Februar über das Thema, am 21. Februar soll dann der Beschluss durch die Regionsversammlung folgen.

Ein Trost bleibt aus Rethener Sicht: Obwohl die Stadtbahnen den Ortsnamen künftig nicht mehr im Display führen, bleibt der Stadtteil Bestandteil von fünf Haltestellen-Bezeichnungen der Linien 1 und 2 – von Rethen/Steinfeld über den Rethener Winkel bis Rethen/Galgenbergweg.